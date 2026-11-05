Europas Nutzfahrzeughersteller haben inzwischen ein breites Angebot elektrischer Lkw auf dem Markt. Doch neue Wettbewerber aus China und anderen Regionen setzen die etablierte Industrie zunehmend unter Druck - nicht unbedingt mit besserer Technik, sondern mit niedrigeren Preisen. Im Video-Interview mit electrive erklärt Johanna Braun von Transport & Environment (T&E), warum sie die Forderung nach einer Lockerung der europäischen CO2-Flottengrenzwerte für die falsche Strategie hält.Den vollständigen Artikel lesen ...
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