Rüsselsheim (ots) -Jeep macht mobil für das Football-Spiel des Jahres in Deutschland: Wenn am 15. November in München das 2026 NFL Munich Game angepfiffen wird, ist die Marke mittendrin. Als Automobilpartner der NFL in Deutschland nutzt Jeep eines der größten Sport- und Entertainment-Events des Jahres für eine umfassende Aktivierung und macht das Football-Wochenende zum echten Markenerlebnis. Mit bundesweiter Präsenz im Händlernetz, zahlreichen Aktionen in München und an der Arena, aufmerksamkeitsstarken begleitenden Kommunikationsmaßnahmen sowie besonderen Fan-Aktivitäten bringt Jeep das Football-Fieber auf die Straße."Wir freuen uns riesig auf dieses Highlight. Die NFL Germany Games sind längst eine Pflichtveranstaltung für Sport- und Eventfans. Für uns als Automobilpartner der NFL in Deutschland ist deshalb ebenfalls klar: Wir wollen bei diesem außergewöhnlichen Wochenende in großem Stil dabei sein und unsere Partnerschaft und unsere Produkte für die Fans erlebbar machen", sagt Jeep Deutschland Chef Peter Stoffels. "Jeep und die NFL passen hervorragend zusammen: Beide Marken sind authentisch und stehen für Leidenschaft, Abenteuer, Freiheit und den Mut, den eigenen Weg zu gehen. Genau diese Verbindung wollen wir rund um das 2026 NFL Munich Game überall spürbar machen."Football-Feeling deutschlandweit bei mehr als 100 Jeep HändlernDas 2026 NFL Munich Game wird nicht nur in München sichtbar: Mehr als 100 Jeep Händler in Deutschland erhalten kostenlos ein umfangreiches Point-of-Sale-Paket, um die Partnerschaft von Jeep und der NFL auch in der Fläche sichtbar zu machen. Damit bringt Jeep die Begeisterung für American Football bundesweit in die Showrooms und schafft bereits im Vorfeld des Spiels zusätzliche Berührungspunkte mit Kunden und Fans.Jeep Experience an der Arena mit dem neuen Jeep CompassBesonders umfangreich präsentiert sich Jeep direkt am Stadion des FC Bayern München, in dem die New England Patriots auf die Detroit Lions treffen werden. An einem eigenen Markenstand können Besucherinnen und Besucher aktuelle Jeep Modelle erleben, wobei der Jeep Compass im Mittelpunkt steht. Interaktive Challenges, Mitmachaktionen und Gewinnspiele sorgen zusätzlich dafür, dass die Jeep Präsenz zu einem Erlebnis für jeden Football-Fans wird.Begleitet wird die Aktivierung von einer breit angelegten Kommunikationskampagne rund um das 2026 NFL Munich Game. Jeep wird dabei über zahlreiche Kanäle hinweg präsent sein - von TV, Print und Online über regionale und überregionale Kommunikation bis hin zu Out-of-Home-Maßnahmen in München. Unter anderem ist der zur Münchener Arena führende U-Bahn-Aufgang komplett im Jeep Style gebrandet und sorgt für die passende Begrüßung der Anreisenden. Auch während des Spiels selbst wird die Marke für die Fans sichtbar sein - unter anderem mit TV-Spots zur besten Sendezeit.Football Bromance schickt Fans auf Ticketjagd durch MünchenEin besonderes Highlight erwartet Football-Fans bereits vor dem Kick-off: Gemeinsam mit den neuen Jeep Markenbotschaftern "Football Bromance" startet Jeep eine außergewöhnliche "Ticket Hunt".Das Prinzip: eine moderne Schnitzeljagd quer durch München. Über Hinweise und Aufgaben werden Fans zu verschiedenen Stationen in der Stadt geführt und bekommen dabei die Chance, einige der letzten begehrten Tickets für das 2026 NFL Munich Game zu gewinnen.Damit verbindet Jeep digitale Community-Aktivierung mit einem realen Erlebnis mitten in München und macht die Stadt schon vor dem Spiel zur Bühne des Spiels.Zehn Jeep Shuttles bringen die Marke auf Münchens StraßenAuch im Stadtbild wird Jeep während des Football-Wochenendes kaum zu übersehen sein. Zehn speziell gebrandete Jeep Fahrzeuge werden als Shuttles in München unterwegs sein und Gäste rund um das 2026 NFL Munich Game mobil halten.So verlängert Jeep seine Präsenz vom Stadion in die gesamte Stadt und unterstreicht gleichzeitig seine Rolle als Automobilpartner der NFL."BILD Playbook - powered by Jeep" als Warm-up für den Kick-offGemeinsam mit BILD bringt Jeep zudem ein besonderes Football-Format an den Start. In einer Sonderausgabe von "Playbook - powered by Jeep" stimmen Überraschungsgäste aus der Football-Welt die Fans auf das 2026 NFL Munich Game ein. Analysen, Entertainment und Football-Leidenschaft machen das Format, das von Carsten Spengemann und André Albers moderiert wird, zum medialen Warm-up für das große Spiel in München.Eine weitere Aktivierung entsteht gemeinsam mit AUTO BILD: Bei einer Reichweitenchallenge mit dem Jeep Compass 4xe (Energieverbrauch: 19,5-20,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen: 0g/km; CO2-Klasse: A*) geht es ebenfalls um eines der begehrtesten Güter des Football-Wochenendes. Als Hauptpreis warten für diejenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die am effizientesten von der Jeep Deutschland-Zentrale Rüsselsheim nach München fahren, zwei Tickets für das 2026 NFL Munich Game.Jeep und NFL: Zwei großartige Marken, ein gemeinsamer SpiritMit den Aktivitäten rund um das 2026 NFL Munich Game führt Jeep seine Partnerschaft mit der NFL konsequent über klassische Sponsoringmaßnahmen hinaus. Im Mittelpunkt stehen Erlebnisse, Community und die direkte Begegnung mit Fans.Ob im Handel, auf Münchens Straßen, am Stadion oder über reichweitenstarke Medienkanäle: Rund um den 15. November wird die Verbindung von Jeep und American Football an zahlreichen Touchpoints erlebbar. Jeep macht damit nicht nur mobil für das 2026 NFL Munich Game, sondern das gesamte Wochenende zum Marken- und Fanerlebnis.* Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.Pressekontakt:Nico SchmidtHead of Product, Brands & Tech Communications Stellantis Germany & Leapmotor & JeepStellantis Germany+4961426924093nico.schmidt@stellantis.comhttps://www.media.stellantis.com/de-de/Original-Content von: Jeep, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183868/40000251