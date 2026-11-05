Vancouver, British Columbia / 5. November 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (NASDAQ: SEAM) (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) ("Deep Sea Minerals" oder das "Unternehmen") - ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Mineralien aus der Tiefsee, das sich auf die Weiterentwicklung von Projekten im Bereich polymetallischer Knollen konzentriert - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufstrebende Forscher und Wissenschaftler bei der Underwater Minerals Conference ("UMC") 2026 in Toyama, Japan, als Silbersponsor unterstützen wird. Die Konferenz findet vom 8. bis 13. November 2026 im Toyama International Conference Center statt.

Die UMC wird von der International Marine Minerals Society ("IMMS") in Kooperation mit dem Japanese Local Committee veranstaltet und bietet Vertretern aus Industrie, Regierung und Wissenschaft ein Forum für den Austausch von Forschungsergebnissen und Perspektiven zur Meeresmineralexploration, Umweltbewertung, Technik und Ressourcenentwicklung. Die diesjährige Veranstaltung steht unter dem Motto "Marine Minerals: Fostering Science, Innovation, and Stewardship".

Durch seine Teilnahme hat das Unternehmen die Möglichkeit, mit den internationalen Fachkreisen für Meeresmineralien in Kontakt zu treten und sich über wissenschaftliche und technische Entwicklungen auszutauschen, die für seine geplante Explorationsstrategie relevant sind, darunter die Erforschung der ökologischen Ausgangsbedingungen und Ansätze für eine verantwortungsvolle Erschließung von Mineralien aus der Tiefsee.

Unterstützung für Forschungsnachwuchs

Durch sein Sponsoring bietet Deep Sea Minerals außerdem zwei Studierenden bzw. Nachwuchsforschern die Möglichkeit der Teilnahme an der UMC und trägt damit zur Wissensvermittlung und zum Aufbau der nächsten Generation von Tiefseemineralexperten bei.

"Die UMC ist ein wichtiges Forum für den Ideenaustausch mit Forschern, Technikexperten und Branchenvertretern, die sich dafür einsetzen, unsere Kenntnisse über Meeresmineralien zu erweitern", so James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp. "Wir freuen uns ganz besonders, hier als Silbersponsor mitzuwirken und zwei Nachwuchsforschern die Teilnahme an Gesprächsrunden zu ermöglichen, in denen die Zukunft dieses Sektors geprägt wird."

ÜBER DEEP SEA MINERALS CORP.

Deep Sea Minerals Corp. ist ein Unternehmen, das sich mit der Exploration und Erschließung von Meeresbodenmineralien befasst und dessen Hauptaugenmerk auf die Bewertung von Möglichkeiten zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit kritischen Mineralien durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Tiefsee-Mineralvorkommen gerichtet ist.

Die Strategie des Unternehmens ist auf die Identifizierung von Jurisdiktionen und geologischen Gegebenheiten mit Potenzial für polymetallische Knollensysteme fokussiert, die bekanntermaßen Kombinationen von Metallen enthalten, die für die Verteidigung, die industrielle Fertigung, die Infrastruktur für saubere Energie, fortschrittliche Elektronik und Lieferketten im Bereich der künstlichen Intelligenz relevant sein könnten. Diese Meeresbodenressourcen stellen einen weitestgehend unerschlossenen Teil der globalen Mineralversorgung dar und rücken weltweit immer mehr ins Zentrum politischer, wissenschaftlicher und regulatorischer Aufmerksamkeit.

Im Rahmen dieses Prozesses hat das Unternehmen erste Gespräche mit ausgewählten Regierungen und Regulierungsbehörden im Pazifikraum aufgenommen, um potenzielle Wege für zukünftige Explorationsinitiativen zu prüfen, vorbehaltlich der geltenden internationalen, nationalen und umweltrechtlichen Rahmenbedingungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.deepseamineralscorp.com

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IM NAMEN DES BOARDS

"James A. Deckelman"

James A. Deckelman, Chief Executive Officer

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James A. Deckelman

Chief Executive Officer

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. In einigen Fällen lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand von Wörtern oder Ausdrücken wie "könnte", "dürfte", "wird", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "andeuten", "anstreben", "glauben", "vorhersagen" oder "wahrscheinlich" oder durch die negativen oder grammatikalischen Varianten dieser Begriffe oder durch andere ähnliche Ausdrücke kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Wörter enthalten. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seine aktuellen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und finanzieller Trends, von denen es annimmt, dass sie seine Finanzlage, seine Geschäftsergebnisse, seine Geschäftstätigkeit, seine Aussichten und seinen Finanzbedarf beeinflussen könnten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über die Pläne und Strategien des Unternehmens, einschließlich des möglichen Erwerbs von Rechten zur Exploration oder Gewinnung von Meeresbodenmineralien, und seine Explorationsstrategie.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen unter Berücksichtigung unserer Erfahrungen und unserer Einschätzung historischer Trends, aktueller Rahmenbedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen derzeit für angemessen und vernünftig halten. Trotz eines sorgfältigen Prozesses zur Erstellung und Überprüfung der zukunftsgerichteten Informationen kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die darunterliegenden Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen werden. Zu den wesentlichen Faktoren, die den zukunftsgerichteten Informationen und den Erwartungen des Managements zugrunde liegen, zählen unter anderem bestimmte Annahmen in Bezug auf folgende Sachverhalte: dass das US-Finanzministerium seine angekündigten Beiträge zum Metals and Minerals Implementation Plan der Weltbank leisten wird und sich diese Beiträge positiv auf den Tiefseebergbau oder das Unternehmen auswirken werden; günstige Betriebsbedingungen; den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen oder Bewilligungen von Dritten zu günstigen Bedingungen; den Ausgang möglicher rechtlicher, regulatorischer oder geopolitischer Konflikte, die sich daraus ergeben könnten, dass die Vereinigten Staaten gemäß dem Deep Seabed Hard Mineral Resources Act ("DSHMRA") die Regelungshoheit über die Exploration und Erschließung von Meeresbodenmineralien in internationalen Gewässern beanspruchen; die fortgesetzte Zusammenarbeit und Übereinstimmung der nationalen Interessen zwischen den Vereinigten Staaten und den Cookinseln; die Absicht der Cookinseln, künftig Bergbaulizenzen zu erteilen; die Verfügbarkeit von Ausrüstung; die Verfügbarkeit qualifizierter Schiffsbetreiber und maritimer Auftragnehmer; unsere Fähigkeit, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu erhalten; Wechselkurse und Zinssätze; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Veränderungen und Trends in unserer Branche und der Weltwirtschaft; Änderungen von Gesetzen, Vorschriften, Regelungen und globalen Standards; unsere Fähigkeit, unseren Marktanteil auszubauen; unsere Fähigkeit, wichtige Mitarbeiter zu halten; Transaktionsmöglichkeiten, Explorationspotenzial und Edelmetallpreise; die Frage, ob der am 17. Juli 2026 eingereichte geänderte Antrag des Unternehmens auf eine Explorationslizenz für ein abgegrenztes Gebiet der Clarion-Clipperton-Zone im Pazifischen Ozean (der "NOAA-Antrag") gemäß dem DSHMRA ausreicht, um die in der Mitteilung der NOAA an das Unternehmen vom 26. Mai 2026 enthaltenen Aufforderungen zur Vorlage ergänzender Informationen zu erfüllen; dass die NOAA keine weiteren Informationen vom Unternehmen anfordern wird, um festzustellen, dass der NOAA-Antrag sämtliche geltenden regulatorischen Anforderungen erfüllt; dass die für den NOAA-Antrag geltenden Verfahren zur Konsultation von Bundesbehörden, zur kartellrechtlichen Prüfung, zur öffentlichen Stellungnahme, Zertifizierung, Umweltprüfung und Anhörung im Wesentlichen innerhalb der voraussichtlichen regulatorischen Zeiträume ablaufen werden, die im geänderten und neu gefassten jährlichen Informationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr vom 27. Juli 2026 (das "A&R AIF") beschrieben sind; dass die NOAA keine wesentlichen Mängel hinsichtlich der finanziellen Leistungsfähigkeit des Unternehmens, seiner technischen Fähigkeiten, des vorgeschlagenen Explorationsplans, der Umweltinformationen, des beantragten Lizenzgebiets oder anderer regulatorischer Anforderungen feststellen wird, die das Unternehmen nicht beheben kann; dass im Rahmen des Rechtsrahmens der Cookinseln für Meeresbodenmineralien ein Lizenzierungsverfahren oder eine Aufforderung zur Antragstellung zu Bedingungen zur Verfügung stehen wird, die es dem Unternehmen ermöglichen, einen Antrag auf eine Explorationslizenz in der ausschließlichen Wirtschaftszone der Cookinseln einzureichen (der "Cookinseln-Antrag"); dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die für den Cookinseln-Antrag erforderlichen technischen, finanziellen, umweltbezogenen und unternehmensbezogenen Unterlagen sowie Arbeitsprogrammunterlagen innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens fertigzustellen; dass das Unternehmen nachweisen kann, dass es Zugang zu ausreichenden finanziellen Mitteln, technischem Fachwissen, Schiffen, Ausrüstung, Auftragnehmern und umweltbezogenen Kapazitäten hat, um die geltenden regulatorischen Anforderungen der NOAA und der Cookinseln zu erfüllen; dass das Unternehmen bei Bedarf ausreichende Finanzmittel zur Finanzierung der regulatorischen, umweltbezogenen, technischen und Offshore-Aktivitäten erhalten wird, die im Rahmen seiner Arbeitsprogramme für die NOAA und die Cookinseln vorgesehen sind; dass die Behörden der Cookinseln zusätzliche Parzellenblöcke oder Gebiete für die Exploration und Gewinnung von Meeresbodenmineralien ausweisen werden; dass es keine wesentlichen Änderungen der Politik, Gesetzgebung, Lizenzierungskriterien oder regulatorischen Prioritäten der Cookinseln geben wird; sowie dass das Unternehmen sämtliche Lizenzen, Genehmigungen und sonstigen behördlichen Zulassungen erhalten wird, die für die Exploration, Gewinnung, probeweise bergbauliche Förderung und den Abbau polymetallischer Knollen am Meeresboden erforderlich sind.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen, die wir zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen und vernünftig erachtet haben. Sie unterliegen zudem bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Ausmaß der Aktivitäten, die Leistung oder die Erfolge wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die unter "Risikofaktoren" im A&R-AIF beschriebenen Risikofaktoren und Ungewissheiten sowie Risiken im Zusammenhang mit dem hochspekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung von Meeresbodenmineralien; Risiken im Zusammenhang mit der begrenzten Geschäftshistorie des Unternehmens und dem Umstand, dass das Unternehmen bislang keine Gewinne erzielt hat; Risiken im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit künftiger Finanzierungen und der Fähigkeit des Unternehmens, den operativen Betrieb fortzuführen; Risiken im Zusammenhang mit den Explorations- und Erschließungsaktivitäten des Unternehmens auf den Mineralkonzessionsgebieten; Unsicherheiten hinsichtlich des Gehalts und der Qualität von polymetallischen Knollen; Unsicherheiten hinsichtlich der kommerziellen Gewinnung von polymetallischen Knollen; negative Wahrnehmungen hinsichtlich der Gewinnung von polymetallischen Knollen; Druck und Lobbyarbeit durch Nichtregierungsorganisationen; Unsicherheiten hinsichtlich unserer künftigen Abhängigkeit von strategischen Partnerschaften; Unsicherheiten hinsichtlich der für unser Geschäft erforderlichen Technologie; Unsicherheiten hinsichtlich der Behandlung und Verarbeitung von polymetallischen Knollen; Naturgefahren und saisonale Schwankungen; Enteignung potenzieller künftiger Ausrüstung oder Assets für den operativen Betrieb; technologische Veralterung; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal; Risiken im Zusammenhang mit Auslandsgeschäften; Risiken im Zusammenhang mit Akquisitionen und der Integration; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften; Wettbewerbsrisiken; Preisschwankungen bei kritischen Mineralien, Basis- und Edelmetallen, anderen Rohstoffen und natürlichen Ressourcen; rechtliche Risiken und Prozessrisiken; Unsicherheit und Volatilität im Zusammenhang mit Aktienkursen und Marktbedingungen; Verwässerung der Anteile der Aktionäre; Risiken im Zusammenhang mit geopolitischen Konflikten; Risiken im Zusammenhang mit der Tätigkeit von Führungskräften und Direktoren des Unternehmens bei anderen Rohstoffunternehmen, was zu Interessenkonflikten führen kann; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; sowie Risiken im Zusammenhang mit Pandemien, Epidemien oder anderen Gesundheitskrisen. In Bezug auf die in dieser Pressemitteilung behandelten spezifischen Sachverhalte bestehen zusätzliche Risiken und Ungewissheiten, darunter: das Risiko, dass die NOAA den Antrag der Gesellschaft nicht als vollständig konform einstuft, das Vorrecht der Gesellschaft nicht wahrt oder keine Explorationslizenz zu akzeptablen Bedingungen oder gar keine Lizenz erteilt; das Risiko, dass der Antrag für die Cookinseln nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens eingereicht, nicht als vollständig anerkannt oder nicht genehmigt wird; das Risiko, dass sich der Wahlprozess oder der Regierungswechsel auf den Cookinseln verzögert oder zu wesentlichen Änderungen der Politik, der Gesetzgebung oder der Genehmigungskriterien hinsichtlich der Meeresbodenmineralien auf den Cookinseln führt; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende finanzielle Ressourcen, technisches Fachwissen, Schiffe, Ausrüstung, Auftragnehmer oder Umweltkompetenzen nachzuweisen, um die geltenden behördlichen Anforderungen zu erfüllen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende Finanzmittel zur Finanzierung seiner geplanten behördlichen, umweltbezogenen, technischen und Offshore-Aktivitäten zu beschaffen; und das Risiko, dass die beabsichtigten Offshore-Aktivitäten des Unternehmens durch behördliche, betriebliche, umweltbezogene, finanzielle oder sonstige Faktoren verzögert oder verhindert werden. Sollte sich eines dieser Risiken oder eine dieser Ungewissheiten verwirklichen oder sollten sich die unter den zukunftsgerichteten Informationen liegenden Meinungen, Schätzungen oder Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Die oben genannten und im Abschnitt "Risikofaktoren" des A&R-AIF näher beschriebenen Risiken, Ungewissheiten, Meinungen, Schätzungen und Annahmen sollten von den Lesern sorgfältig berücksichtigt werden.

Obwohl wir versucht haben, wichtige Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es weitere Risikofaktoren geben, die uns derzeit nicht bekannt sind oder die wir derzeit für unwesentlich halten, die jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln unsere Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung (oder zu dem Zeitpunkt, zu dem sie anderweitig angegeben sind) wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Wir lehnen jede Absicht, Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen erforderlich.

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