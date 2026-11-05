5. November 2026 / Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Brutus Mining Inc. ("Brutus" oder das "Unternehmen") (CSE: BRU) (FWB: ZI3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 5. November 2026 mit Benton Resources Inc. (TSXV: BEX) und Metals Creek Resources Corp. (TSXV: MEK) (zusammen die "Optionsgeber") eine Konzessionsoptionsvereinbarung (die "Vereinbarung") abgeschlossen hat. Im Rahmen der Vereinbarung wurde dem Unternehmen die Option gewährt, eine 100%ige Beteiligung am Projekt Bay of Islands (das "Projekt") im Westen von Neufundland zu erwerben (siehe Abbildung 1). Das Projekt erstreckt sich über drei (3) Konzessionen, bestehend aus insgesamt 334 Claim-Einheiten mit 83,5 Quadratkilometer Grundfläche und gilt als höffig für mögliche natürliche Wasserstoffvorkommen.

"Das Projekt Bay of Islands beherbergt eine große serpentinithaltige ultramafische Einheit in der Nähe dokumentierter Strukturen und Verwerfungen, die das Vorkommen von natürlichem Wasserstoff begünstigen", so Christos Doulis, Chief Executive Officer von Brutus. "Bei der historischen Öl- und Gasexploration in den Gebieten Little Port, Bottle Cove, Trumpet Cove und Chimney Cove wurden bitumenhaltige Ausbisse, Pyrobitumen und Spurenmengen von Lebendöl und ölhaltigem Teer sowie Kohlenwasserstoffverfärbungen festgestellt - allesamt positive Zeichen für die auf natürlichen Wasserstoff ausgerichtete Exploration."

Abbildung 1. Wasserstoffprojekt Bay of Islands - Karte der regionalen Geologie im Westen Neufundlands

Atlantikkanada zeichnet sich als ein überaus höffiges Gebiet für die Wasserstoffexploration ab, wobei gerade im Westen Neufundlands zuletzt verstärkt Projekte generiert wurden. Dazu gehören das Projekt Ophiolite-X von First Atlantic Nickel und die Wasserstoff-Claims Lewis Hill von Luma Hydrogen, die sich in der Nähe und in ähnlichen geologischen Umgebungen wie das Projekt Bay of Islands von Brutus befinden.

In einer Studie aus dem Jahr 2024, die das Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen in Quebec bewertete, hieß es, dass das "Potenzial für natürlichen Wasserstoff im Süden Quebecs nicht unbedingt nur auf diese Bereiche beschränkt ist. Zu den wichtigsten Interessengebieten gehören: 1) Ophiolithkomplexe, die mit dem Bay of Islands Complex in Neufundland korrelieren, wo Szponar et al. (2013) stark alkalische und höchst reduzierende Wasserquellen mit gelöstem Wasserstoff beprobt haben."

Ebenso legte ein Artikel in Tectonophysics im Jahr 1985 nahe, dass sich die Ophiolithe des Bay of Islands Complex (Standort des Projekts Ophiolite-X von First Atlantic Nickel) und des Coastal Complex (Standort des Projekts Bay of Islands von Brutus) in einem großen Ozeanbecken (d. h. dem frühpaläozoischen Iapetus-Ozean) an einem mittelozeanischen Spreizungszentrum beziehungsweise an einer Transformstörung zwischen zwei Rücken gebildet haben.

Geplante Arbeiten

Die weitere Bewertung des Projekts erfolgt anhand einer Zusammenstellung der öffentlichen geowissenschaftlichen Daten und einer Strukturinterpretation. Auf dieser Grundlage sollen für die Feldsaison 2027 eine Bodengasuntersuchung und seismische Kartierungen geplant werden.

Bedingungen der Vereinbarung

Gemäß der am 5. November 2026 (der "Stichtag") abgeschlossenen Vereinbarung verfügt das Unternehmen über eine Option (die "Option") auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Projekt. Dazu muss es den Optionsgebern insgesamt 100.000 $ in bar zahlen (20.000 $ innerhalb von 10 Werktagen nach dem Stichtag sowie 30.000 $ und 50.000 $ am oder vor dem ersten bzw. zweiten Jahrestag des Stichtags) und 1.200.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem angenommenen Preis von 0,76 $ pro Aktie (200.000 Aktien innerhalb von 30 Werktagen nach dem Stichtag sowie 400.000 und 600.000 Aktien am oder vor dem ersten bzw. zweiten Jahrestag des Stichtags) an die Optionsgeber begeben. Das Unternehmen kann die Barzahlungen oder Aktienemissionen nach eigener Wahl vorzeitig tätigen.

Nach Ausübung der Option wird den Optionsgebern eine Gross Metals Returns-Royalty (die "GMR-Royalty") in Höhe von 3 % auf das Projekt gewährt, wobei die Hälfte der GMR-Royalty (1,5 %) gegen eine Zahlung von 1.000.000 $ an die Optionsgeber abgelöst werden kann. Sollte die Option nicht vollständig ausgeübt werden, müssen Arbeitsaufwendungen auf dem Projekt getätigt werden, um die Gültigkeit der drei (3) Konzessionen für mindestens sechs (6) Monate aufrechtzuerhalten, falls sie zurückgegeben werden sollten.

Zusätzlich zu einer etwaigen Haltedauer, die im Einklang mit den einschlägigen Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange ("CSE") erforderlich ist, sind die im Rahmen der Vereinbarung begebenen Aktien an vertraglich festgelegte Weiterverkaufsbeschränkungen gebunden. Die Aktien im Rahmen der ersten und der zweiten Tranche unterliegen vertraglich festgelegten Weiterverkaufsbeschränkungen, die sechsunddreißig (36) Monate nach ihrer Ausgabe verfallen; hiervon ausgenommen sind 100.000 Aktien aus der ersten Tranche und 100.000 Aktien aus der zweiten Tranche. Die Aktien im Rahmen der dritten Tranche sind an vertraglich festgelegte Weiterverkaufsbeschränkungen gebunden, die zwölf (12) Monate nach ihrer Ausgabe auslaufen. Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die CSE.

Quellenangaben

1 - Large-Scale Screening for Natural Hydrogen: A Quebec's Perspective

2 - Geochemical and geological evidence bearing on the origin of the Bay of Islands and Coastal Complex ophiolites of western Newfoundland

Über Brutus Mining Inc.

Brutus Mining Inc. (CSE: BRU) (FWB: ZI3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Weiterentwicklung vielversprechender Kupfer-Gold-Projekte in erstklassigen Bergbaujurisdiktionen konzentriert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Kupferprojekt CW, ein 2.894 Hektar großes Kupfer-Gold-Projekt, das sich etwa 100 Kilometer nördlich von Kamloops (British Columbia) befindet, wie hierin beschrieben. Brutus ist bestrebt, durch die systematische Exploration von Projekten in Distriktgröße, die von der wachsenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Mineralen profitieren können, Wert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen bewertet weiterhin andere Konzessionsgebiete mit kritischen Mineralen in Kanada, um ein gut strukturiertes Portfolio an Konzessionsgebieten aufzubauen und Anlegern somit vielfältige Chancen auf neue Mineralentdeckungen zu bieten.

Im Namen des Board of Directors

Christos Doulis

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (604) 636-7335

mailto:info@brutusmining.com

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