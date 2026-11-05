NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 7,10 auf 7,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen am Mittwoch an den Quartalsbericht an. Er sieht sowohl für die Papiere der Airline als auch die gesamte Branche Rückschlagsrisiken./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 21:47 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0008232125
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