Die Siltronic-Aktie steht weiter unter Druck. Am Donnerstag verliert das Papier rund -6% und gehört damit zu den größten Verlierern im TecDAX. Aktuell notiert die Aktie bei 53,90 €. Damit hat sich der Kurs seit dem Hoch im Juni bei rund 104 € nahezu halbiert. Trotz einer zuletzt verbesserten Geschäftsentwicklung bleibt der charttechnische Abwärtstrend intakt. Doch bietet sich auf diesem Niveau bereits eine Einstiegschance oder drohen weitere Kursverluste? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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