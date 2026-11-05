Die HelloFresh-Aktie sorgt nach den heutigen Quartalszahlen für Aufsehen und zählt mit einem zeitweise zweistelligen Kursplus zu den Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Ausgehend vom Herbst- und Allzeittief bei 2,16 € haben die Anteilsscheine mit aktuell 3,39 € inzwischen sogar rund +57% an Wert gewonnen. Damit deutet sich nach dem monatelangen Kursverfall erstmals wieder eine ernstzunehmende Erholungsbewegung an. Besonders interessant erscheint ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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