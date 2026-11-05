Die Heidelberg Materials-Aktie hat ihre Schwächephase hinter sich gelassen und seit Mitte Oktober deutlich zulegen können. Allein in dieser Woche ging es für den DAX-Titel um mehr als +17% hinauf. Grund sind auch die Zahlen, die der Baustoffkonzern am Mittwoch vorgelegt hat. Wie sind die Ergebnisse ausgefallen und wie viel Potenzial steckt jetzt noch in der Aktie? Nachfrage zieht an, Gewinne übertreffen Erwartungen Heidelberg Materials hat im dritten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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