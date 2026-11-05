Die Novo-Nordisk-Aktie hat nach den überraschend starken Quartalszahlen um rund +5,6% auf 285,20 Dänische Kronen zugelegt. Doch eine neue Entwicklung könnte den Turnaround erheblich erschweren. In gleich drei wichtigen Märkten ist der Patentschutz für den Wirkstoff Semaglutid ausgelaufen. Besonders in Brasilien verliert der Pharmakonzern inzwischen Marktanteile an günstigere Wettbewerber. Das Management räumt die Probleme offen ein. Ist die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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