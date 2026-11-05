Leverkusen (ots) -Neue Böden, frische Wandflächen und ein Keller, der künftig mehr sein soll als bloße Abstellfläche: Wer zusätzlichen Wohn-, Hobby- oder Aufenthaltsraum schaffen möchte, investiert schnell viel Geld in den Ausbau. Bevor die ersten Arbeiten beginnen, sollte jedoch geklärt sein, in welchem Zustand sich Wand und Boden befinden. Denn unentdeckte Feuchtigkeit kann die weiteren Pläne erheblich beeinflussen. Was sollten Hauseigentümer deshalb vor der Renovierung prüfen lassen?In vielen Häusern wurde der Keller über Jahre vor allem praktisch genutzt. Feuchtigkeit bleibt dort oft lange unbemerkt. Erste Hinweise liefern mitunter feuchte Flecken, poröse Wandbereiche, abplatzender Putz, Schimmel oder ein muffiger Geruch. Allerdings lässt sich vom sichtbaren Umfang nicht zuverlässig auf den tatsächlichen Schaden schließen, weil sich Wasser innerhalb des Mauerwerks weiter ausbreiten kann. "Wer zuerst renoviert und erst danach feststellt, dass Abdichtungsarbeiten notwendig sind, muss unter Umständen genau die Bereiche wieder öffnen oder entfernen, in die er gerade investiert hat", sagt Marc Wirtz, Geschäftsführer der SAG Mauertrockenlegung GmbH."Bevor der Ausbau beginnt, sollte geklärt sein, woher die Feuchtigkeit kommt und welche Arbeiten an Wand oder Boden notwendig sind. Erst dann lässt sich die weitere Renovierung sinnvoll planen", erklärt Marc Wirtz. Die SAG Mauertrockenlegung GmbH aus Leverkusen ist auf Mauertrockenlegung und die Abdichtung feuchter und nasser Wände spezialisiert und führt Einsätze in ganz Nordrhein-Westfalen durch. Der Schwerpunkt liegt auf Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich. Aus der täglichen Praxis weiß das Team, dass sich feuchte Keller nicht nach einem festen Schema beurteilen lassen. Welche Punkte Hauseigentümer vor einem geplanten Ausbau deshalb klären sollten, zeigt die folgende Übersicht.1. Auch verdeckte Wandbereiche kontrollierenVor dem Ausbau lohnt sich ein genauer Blick auf die Stellen, die im Alltag häufig verborgen bleiben. Gerade in Kellern, die bisher vor allem als Lagerraum dienten, verdecken Regale, Schränke oder eingelagerte Gegenstände oft große Teile der Wände. Werden diese Bereiche freigeräumt, können feuchte oder poröse Stellen, abplatzender Putz oder Schimmel sichtbar werden, die zuvor unbemerkt geblieben sind. Solche Auffälligkeiten sollten vor der Renovierung genauer untersucht werden, damit mögliche Feuchtigkeit nicht erst während oder nach dem Ausbau zum Thema wird.2. Ausmaß und Ursache der Feuchtigkeit genauer bestimmenZeigen sich Hinweise auf Feuchtigkeit, reicht der sichtbare Zustand der Wand für eine verlässliche Einschätzung nicht aus. Wichtig ist beispielsweise, seit wann die Feuchtigkeit auffällt und ob sich die betroffenen Stellen bei längerem Niederschlag oder Starkregen verändern. Das kann Hinweise darauf geben, wie Wasser in den Keller gelangt. Feuchtigkeitsmessungen helfen zusätzlich dabei, das tatsächliche Ausmaß einzugrenzen. Zusammen mit der vorhandenen Bausubstanz und möglichen Eintrittswegen des Wassers entsteht so ein genaueres Bild des Schadens und damit eine bessere Grundlage für die Entscheidung, welche Arbeiten erforderlich sind.3. Die spätere Nutzung des Kellers berücksichtigenSchon bei der Begutachtung sollte außerdem klar sein, wie der Keller später genutzt werden soll. Schließlich macht es für die weitere Planung einen Unterschied, ob ein Raum auch künftig vor allem als Lagerfläche dient oder zu einem Wohn-, Hobby- oder Aufenthaltsraum werden soll. Hauseigentümer sollten ihre Pläne deshalb möglichst früh ansprechen. So lassen sich notwendige Arbeiten an Wand und Boden auf die spätere Nutzung abstimmen, bevor die eigentliche Renovierung beginnt.4. Notwendige Abdichtungsarbeiten vor der Renovierung klärenSteht fest, wo Feuchtigkeit vorhanden ist und wie weit sie reicht, muss geklärt werden, welche Abdichtung für das jeweilige Gebäude infrage kommt. Die passende Lösung richtet sich nach dem konkreten Schadensbild. Ein vollwertiges und bewährtes Verfahren ist die Kellerabdichtung von innen, bei der Garten, Terrasse und Einfahrt unberührt bleiben. Vor einem Ausbau lässt sie sich besonders gut umsetzen, weil Wände und Böden dann noch frei zugänglich sind.Eine zentrale Rolle spielt bei der SAG Mauertrockenlegung GmbH die Injektionstechnik. Über gezielte Bohrungen gelangt ein Abdichtungsmittel in die porösen Bereiche der Wand und wirkt direkt im Mauerwerk. So schafft die Injektion von innen die Möglichkeit, die Kellerwand ohne Ausschachten abzudichten, also ohne sie von außen freilegen zu müssen.5. Erst abdichten, dann ausbauenSind notwendige Abdichtungsarbeiten geklärt, lässt sich die weitere Renovierung darauf abstimmen. Müssen für die Sanierung Wand oder Boden geöffnet werden, sollten diese Arbeiten erfolgen, bevor neue Fliesen, Wandoberflächen oder Einbauten entstehen. Andernfalls besteht das Risiko, dass gerade erneuerte Bereiche für die Abdichtung wieder entfernt werden müssen.Bleibt vorhandene Feuchtigkeit dagegen über längere Zeit unbehandelt, können weitere Schäden hinzukommen. Möbel und Vorräte unmittelbar vor betroffenen Bereichen werden mitunter in Mitleidenschaft gezogen, dauerhaft feuchte Kellerbereiche begünstigen zudem die Entstehung von Schimmel. Breitet sich Wasser weiter im Mauerwerk aus, werden am Ende auch die notwendigen Sanierungsarbeiten umfangreicher.Wie die SAG Mauertrockenlegung GmbH vor dem Kellerausbau Klarheit schafftEin bislang hauptsächlich als Lagerfläche genutzter Keller kann durch einen Ausbau einen völlig neuen Stellenwert im Haus bekommen. Mit der intensiveren Nutzung steigen jedoch auch die Anforderungen an den Zustand der Räume. Feuchtigkeit, die bisher vielleicht jahrelang kaum aufgefallen ist, sollte deshalb nicht in den neu gestalteten Raum übernommen werden. Die SAG Mauertrockenlegung GmbH unterstützt Hauseigentümer dabei, entsprechende Schäden fachlich zu beurteilen und bei Bedarf die geeigneten Maßnahmen einzuleiten. Die Schadensanalyse vor Ort bietet das Unternehmen kostenfrei an."Gerade wenn aus einem einfachen Kellerraum etwas Neues entstehen soll, lohnt es sich, vorher genau hinzusehen. Schließlich sollte geklärt sein, welche Arbeiten notwendig sind, bevor in den eigentlichen Ausbau investiert wird", fasst der Geschäftsführer zusammen.Sie möchten Ihren Keller ausbauen und vorher klären, ob Feuchtigkeit oder notwendige Abdichtungsarbeiten berücksichtigt werden müssen? Nehmen Sie Kontakt mit Marc Wirtz von der SAG Mauertrockenlegung GmbH (https://sag-mauertrockenlegung.de/) auf und vereinbaren Sie einen Termin zur Begutachtung vor Ort.Pressekontakt:SAG Mauertrockenlegung GmbHBonner Str. 12, 51379 LeverkusenTelefon: 0202 94709131WhatsApp: 0151 51780832E-Mail: post@sag-mauertrockenlegung.deWebsite: https://sag-mauertrockenlegung.de/Original-Content von: SAG Mauertrockenlegung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183222/6384967