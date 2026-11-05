KMU schließen KI-Systeme wie ChatGPT, Gemini und Perplexity nicht aus: 98,6 % gewähren ihnen Zugang. Dennoch bieten mehr als acht von zehn Websites zu wenige Informationen über ihre Dienstleistungen, um ihre Fachkompetenz und die Probleme, die sie lösen, zu verdeutlichen.

EINDHOVEN, Niederlande, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dies sind die Ergebnisse des ersten InSpace AI Visibility Index, bei dem 481 Websites niederländischer KMU aus fünf Branchen untersucht wurden. Von den 433 barrierefreien Websites bieten 58,7 % keine ausreichenden maschinenlesbaren Informationen über das Unternehmen und seine Dienstleistungen.

In ganz Europa beobachtet InSpace einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie Menschen Unternehmen finden und auswählen: von Suchmaschinen über Gespräche mit KI-Assistenten bis hin zu Agenten, die in ihrem Namen recherchieren, vergleichen und bei der Entscheidungsfindung helfen. Diese Assistenten kennen keine Grenzen: Ein Installateur in Eindhoven wird von denselben Systemen bewertet wie ein Mitbewerber in Antwerpen oder Düsseldorf. Technische Barrierefreiheit allein reicht nicht mehr aus. Unternehmen müssen ihre Fachkompetenz, die Probleme, die sie lösen, und die Fragen, die sie in ihrem Markt beantworten, darlegen.

Die weit verbreitete Befürchtung, dass Unternehmen ChatGPT oder Gemini versehentlich blockieren, erweist sich als weitgehend unbegründet: Nur 1,4 % schließen KI-Crawler aus. Die Tür steht offen; es gibt nur wenig zu lesen.

84,5 % der Websites verfügen nicht über eine eigene Seite oder Beschreibung für jede einzelne Dienstleistung. Bei fast der Hälfte (48,5 %) fehlen zudem maschinenlesbare Informationen über das Unternehmen selbst.

InSpace sieht darin die größte Chance. Viele KMU verfügen über jahrelanges Fachwissen, vermitteln dieses jedoch online kaum. Diese bieten KI-Assistenten und später auch Agenten eine Grundlage, auf der sie aufbauen können, wenn Kunden Fragen zu ihrem Fachgebiet stellen.

Auf einer Skala von 0 bis 5 erreichen die Websites von KMU einen Durchschnittswert von 2,35. IT-Dienstleistungen schneiden am besten ab (2,76), Rechtsdienstleistungen am schlechtesten (2,13).

Auch bei den Domain-Endungen zeigt sich ein Unterschied: 39,1 % der Websites mit Endungen wie .com oder .eu bieten unzureichenden Kontext, verglichen mit 62,1 % der .nl-Websites.

Zukünftige Erhebungen werden zeigen, ob KMU-Websites ihre Fachkompetenz effektiver darlegen. Die Methodik ist auf Anfrage erhältlich.

"Unternehmer müssen nicht plötzlich zu KI-Experten werden. Sie müssen jedoch darlegen, was ihr Unternehmen gut macht, welche Probleme es löst und für wen. Wenn ihre Website diese Fragen kaum beantwortet, fehlen die Grundlagen. Alle reden davon, im Bereich der KI präsent zu sein. Wir sehen viele Unternehmen, die ihre eigene Fachkompetenz online kaum erläutert haben."

Jelle Engels, Chief Visionary Officer, InSpace

Über InSpace

InSpace ist ein Technologieunternehmen mit Sitz auf dem High Tech Campus Eindhoven. Seine NOVA-Plattform hilft Unternehmen, auf Google und KI-Plattformen gefunden zu werden. InSpace betreut über 500 Kunden.

Pressekontakt: Jelle Engels, Chief Visionary Officer, go@inspace.io, +31 (0)85 020 2759, inspace.io