TGM-148 verstärkt die Thrombingenerierung bei gestörter Hämostase

Keine Anzeichen für thrombotische Risiken bei wiederholter Verabreichung toxikologischer Dosen an gesunde nichtmenschliche Primaten

Derzeit läuft eine Phase-I-Studie an gesunden Probanden; erste Daten werden für das Jahr 2027 erwartet

LONDON, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tangram Therapeutics ("Tangram"), ein Unternehmen, das sich der Entwicklung bahnbrechender RNAi-Medikamente zum Wohle der Patienten verschrieben hat, hat heute bekanntgegeben, dass präklinische Daten zu TGM-148, einem neuartigen GalOmic-Medikament zur Behandlung von Blutgerinnungsstörungen, im Rahmen einer mündlichen Session auf der 68. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) vorgestellt werden, die vom 12. bis 15. Dezember 2026 in New Orleans, Louisiana, stattfindet.

TGM-148 unterdrückt den Protein-Z-abhängigen Protease-Inhibitor (ZPI), einen natürlichen Regulator der Blutgerinnung. Es wurde entwickelt, um eine starke hämostatische Wirksamkeit mit einem geringen Thromboserisiko und einer seltenen Verabreichung (vier oder weniger subkutane Dosen pro Jahr) zu verbinden, um den Aufwand für die Prophylaxe erheblich zu verringern. In präklinischen Proof-of-Concept-Studien zeigte TGM-148 Wirksamkeit in vier unterschiedlichen genetischen Krankheitsmodellen, darunter ein Modell der von-Willebrand-Krankheit (VWD), der als Einstiegsindikation vorgesehenen Erkrankung.

In der mündlichen Präsentation von Tangram auf der ASH-Tagung wird der einzigartige, kontextabhängige Wirkmechanismus von TGM-148 im Mittelpunkt stehen. In Plasma von nicht-menschlichen Primaten, aus dem Faktor VIII entfernt worden war - was einen Mangel nachahmt, der Hämophilie A verursacht und bei der von-Willebrand-Krankheit häufig auftritt -, verstärkte TGM-148 die Thrombingenerierung dosisabhängig. In nicht-abgereichertem Plasma hatte TGM-148 keinen Einfluss auf die Thrombingenerierung, was mit der adaptiven Rolle von ZPI bei der Regulierung der Gerinnung im Einklang steht. Darüber hinaus wurde TGM-148 in einer Toxikologiestudie mit wiederholter Verabreichung an gesunde nichtmenschliche Primaten bis zur höchsten getesteten Dosis gut vertragen, was auf ein breites therapeutisches Fenster hindeutet. Zusammengenommen belegen diese Ergebnisse das Potenzial von TGM-148, das hämostatische Gleichgewicht bei Menschen mit Blutgerinnungsstörungen wiederherzustellen, ohne dabei das Thromboserisiko zu erhöhen.

"Wir freuen uns, auf der ASH-Tagung Daten vorzustellen, die den kontextabhängigen Wirkmechanismus von TGM-148 veranschaulichen - ein entscheidender Grund, warum wir uns für die Erforschung dieses neuartigen Zielmoleküls entschieden haben. Dank dieses differenzierten Wirkmechanismus und der Aussicht auf eine vierteljährliche oder noch seltenere Verabreichung hat TGM-148 das Potenzial, eine wirksame, patientenfreundliche Prophylaxe mit einem breiten therapeutischen Spielraum zu bieten", sagte Alan Whitmore, BM BCh, FFPM, PhD, Chief Scientific Officer von Tangram.

"Menschen mit Blutgerinnungsstörungen benötigen mehr prophylaktische Behandlungsmöglichkeiten, und die Daten, die Tangram vorstellen wird, unterstreichen das Potenzial von TGM-148 als neuartigen Ansatz. Ich bin gespannt darauf, die weitere klinische Entwicklung zu verfolgen, um die ZPI-Silenzierung als einen vielversprechenden Mechanismus zur Wiederherstellung des Gleichgewichts der Hämostase zu untersuchen", fügte Dr. med. Robert F. Sidonio, Jr., M.Sc., pädiatrischer Hämatologe am "Hemophilia of Georgia Pediatric Center for Bleeding and Clotting Disorders" der Emory University School of Medicine, hinzu.

Details des Vortrags

Titel: TGM-148, a Novel GalNAc-siRNA Targeting ZPI, Demonstrates Context-dependent Hemostatic Rebalancing in Cynomolgus Monkeys

Veröffentlichungsnummer: 953

Name der Session: 801. Gene Therapies: Beyond Transplant: The Expanding Role of Gene Therapy in Hematology

Datum und Uhrzeit der Session: 14. Dezember, 14:45-16:15 Uhr

Standort: MCCNO - 388-390

Über TGM-148

TGM-148 ist eine "First-on-Target"-GalOmic-GalNAc-konjugierte kleine interferierende RNA (GalNAc-siRNA), die darauf ausgelegt ist, den Protein-Z-abhängigen Protease-Inhibitor (ZPI) in der Leber selektiv zu stilllegen, wo dieser gebildet wird, bevor er in den Blutkreislauf gelangt. Sein kontextabhängiger Wirkmechanismus zielt darauf ab, die Blutgerinnung als Reaktion auf Blutungen bei Patienten mit Blutgerinnungsstörungen zu verbessern und gleichzeitig ein günstiges Sicherheitsprofil zu gewährleisten.

In präklinischen Studien zeigte TGM-148 Wirksamkeit in vier Modellen genetisch bedingter Blutgerinnungsstörungen und wurde bei Wildtyp-Tieren in supratherapeutischen Dosen gut vertragen. Zusammengenommen untermauern diese Ergebnisse das breite therapeutische Fenster von TGM-148 und liefern eine stichhaltige Begründung für dessen Entwicklung zur Behandlung eines breiten Spektrums von Blutungsstörungen, wobei die von-Willebrand-Krankheit als erste Indikation ausgewählt wurde. Da TGM-148 die Möglichkeit einer vierteljährlichen oder noch selteneren subkutanen Verabreichung bietet, soll es zudem die Hürden für die Prophylaxe senken und so eine breitere Akzeptanz, bessere Behandlungsergebnisse sowie eine verbesserte Lebensqualität für die Patienten fördern.

Über Tangram Therapeutics

Tangram Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Entwicklung bahnbrechender RNAi-Medikamente verschrieben hat, um einen bedeutenden Beitrag zum Wohl der Patienten zu leisten. Echte Fortschritte bei der Behandlung von Krankheiten mit hohem ungedecktem Bedarf erfordern eine Arzneimittelforschung und -entwicklung, die über das Offensichtliche hinausgeht. Tangram konzentriert sich auf spezifische Zielgene und entwickelt innovative Arzneimittel auf Basis von GalOmic, der firmeneigenen RNAi-Chemieplattform des Unternehmens, die darauf ausgelegt ist, krankheitsassoziierte Gene in Hepatozyten selektiv stillzulegen. Tangram treibt die Entwicklung einer Reihe von RNAi-Prüfpräparaten voran, die den Patienten in der Praxis zugutekommen sollen, darunter TGM-312 zur Behandlung von MASH und TGM-148 zur Behandlung von Blutgerinnungsstörungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tangramtx.com.

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