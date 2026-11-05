Nordex liefert Zahlen, die selbst optimistische Anleger aufhorchen lassen dürften. Der Windkraftanlagenbauer steigert seinen Quartalsumsatz um mehr als 28 Prozent, verdoppelt das operative EBITDA und verdreifacht beinahe den Nettogewinn. Gleichzeitig wächst der Auftragsbestand auf den Rekordwert von 19,3 Milliarden Euro. Besonders bemerkenswert: Nordex hebt seine Margenprognose für 2026 deutlich an und verfügt inzwischen über mehr als zwei Milliarden Euro Netto-Cash. Steht die Nordex Aktie vor einer neuen Phase nachhaltiger Profitabilität? Nordex: Umsatz steigt um 28 Prozent - Gewinn explodiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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