NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Asos nach Jahreszahlen von 370 auf 430 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem ermutigenden Start des britischen Modehändlers in das neue Geschäftsjahr 2026/27. Asos trete nun in eine neue strategische Phase ein./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0030927254
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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