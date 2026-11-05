Bechtle hat vorläufige Q3-Zahlen vorgelegt, die trotz eines herausfordernden Marktumfelds im PC-Geschäft überzeugten: Das Geschäftsvolumen stieg gegenüber dem Vorjahr um 19% auf EUR 2,44 Mrd., das EBT legte um 14% auf EUR 92 Mio. zu. Das Management hob die Prognose für das EBT-Wachstum im Geschäftsjahr 2026 auf mehr als 10% an, gestützt auf anhaltende Dynamik im vierten Quartal und einen Rekordauftragsbestand. Wir erhöhen daher unsere Gewinnschätzungen für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 und belassen unsere Umsatzprognosen unverändert. Die Akquisition des britischen KI-Spezialisten Bespoke XYZ stärkt die strategische Positionierung von Bechtle zusätzlich, auch wenn der finanzielle Effekt vernachlässigbar bleibt. Die verbesserte Ergebnistransparenz untermauert unser höheres DCF-basiertes Kursziel von EUR 47,00 (zuvor: EUR 45,00). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung (BUY). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/bechtle-ag
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