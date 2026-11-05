Halbleiter-Startups aus Deutschland sind plötzlich wieder gefragt. Für Gründer:innen locken Förderungen und Investitionen. Mit einer neuen Messtechnologie in der Qualitätskontrolle von Chips positioniert sich auch Quantum Diamonds aus München. Lange spielte Deutschland bei der Entwicklung modernster Chips nur eine Nebenrolle. Doch KI-Boom, geopolitische Spannungen und die Abhängigkeit von Asien und den USA verändern die Lage. Es fließen Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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