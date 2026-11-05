Bochum (ots) -Seats and Sofas ist von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) mit "Beste Beratung" ausgezeichnet worden. Im Branchenreport "B2C-Beratungsqualität - Kundenvotum 2026/27", veröffentlicht am 21. September 2026, erreicht das Unternehmen 7,41 von 10 Punkten. Damit liegt Seats and Sofas auf Platz 1 der fünf untersuchten Polstermöbelspezialisten.Die DtGV-Studie zeigt, wie Kundinnen und Kunden in Deutschland die Beratungsqualität von B2C-Anbietern bewerten. Für die aktuelle Ausgabe hat die DtGV 3.242 Interviews geführt und 54.548 gültige Kundenurteile ausgewertet. Diese verteilen sich auf 49 Branchen und 519 Anbieter. Die Befragung lief im August und September 2026 über ein Online-Access-Panel. Alle Befragten beantworteten dieselbe Frage zur Zufriedenheit mit der erhaltenen Beratung, auf einer Skala von 1 (überhaupt nicht zufrieden) bis 10 (voll und ganz zufrieden). Berücksichtigt wurden in der Regel nur Anbieter, diein mindestens fünf der 16 Bundesländer vertreten sind.Ein Sofa kauft man nicht nebenbei. Sitzkomfort, Maße, Bezugsstoff, Farbe und Preis wollen abgewogen werden, und viele Kundinnen und Kunden kommen mehrmals in den Laden, bevor sie sich entscheiden. Eine gute Beratung trägt viel dazu bei, dass das Sofa auch nach Jahren noch passt. Das Ergebnis der DtGV zeigt: Unter den untersuchten Polstermöbelspezialisten bewerten Kundinnen und Kunden in Deutschland die Beratung bei Seats and Sofas am besten."Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie ist vor allem ein Verdienst unserer Beraterinnen und Berater in den Megastores, die sich jeden Tag Zeit für unsere Kundinnen und Kunden nehmen. Das motiviert uns umso mehr, unsere Präsenz in Deutschland weiter auszubauen", sagt G. van der Malen, Geschäftsführer Seats and Sofas Deutschland.In Deutschland ist Seats and Sofas seit 2001 mit der Seats and Sofas GmbH in Bochum vertreten. Mit der Eröffnung im Chemnitzer Neefepark im Juni 2026 betreibt das Unternehmen bundesweit 19 Megastores, unter anderem in Berlin, Bremen, Leipzig, München, Hanau und Wiesbaden.Alle Ergebnisse der Studie: dtgv.de/tests/b2c-beratungsqualitaet sowie auf unserer Website (https://www.seatsandsofas.de/blog/aktuelles/seats-and-sofas-erhaelt-beste-beratung-bei-den-polstermoebelspezialisten/).Weitere Auszeichnungen und Presseberichte finden Sie in unserem Pressebereich (https://www.seatsandsofas.de/in-den-medien/).Über Seats and SofasSeats and Sofas ist ein 1994 gegründeter Fachhändler für Sitzmöbel mit Hauptsitz im niederländischen Sliedrecht. Das Unternehmen betreibt 49 Megastores: 22 in den Niederlanden, 19 in Deutschland und 8 in Belgien. Das Sortiment umfasst Ecksofas, Wohnlandschaften, Schlafsofas, Chesterfields, Sessel, Loveseats und Hocker, in verschiedenen Ausführungen, Maßen und Bezügen aus Stoff, Leder oder Kunstleder. Die deutsche Gesellschaft, Seats and Sofas GmbH, hat ihren Sitz in Bochum.Pressekontakt:Presseabteilung Seats and Sofas, press@seatsandsofas.nlOriginal-Content von: Seats and Sofas, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183870/6385014