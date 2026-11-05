Börse Aktuell: Europäische Industrie uneinheitlich - Zinsentscheide und Rohstoff-Rebound im Fokus

Die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten wird weiterhin von den politischen Nachwirkungen der US-Wahlen geprägt, doch richtet sich der Blick der Marktteilnehmer an der Börse Aktuell zunehmend wieder auf makroökonomische Fundamentaldaten und geldpolitische Signale. Der europäische Industriesektor lieferte zuletzt ein durchwachsenes Bild: Während die deutschen Fabrikaufträge im September überraschend dynamisch um 4,4 - im Monatsvergleich zulegen konnten, gab die Industrieproduktion in Frankreich um 0,5 - nach. Im Zusammenspiel mit einer vorläufigen HVPI-Teuerungsrate von 4,0 - in der Eurozone bleibt das wirtschaftliche Umfeld herausfordernd. Da das gesetzliche Mandat der Europäischen Zentralbank primär auf Preisstabilität ausgerichtet ist, könnte eine anhaltend restriktive Geldpolitik die industrielle Erholung in Europa kurzfristig weiter dämpfen. Gleichzeitig setzten Notenbankentscheidungen in Großbritannien und Norwegen Akzente, während sich die Rohstoffnotierungen nach den vorangegangenen Verlusten zu stabilisieren versuchen.

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