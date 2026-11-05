Erst zur Wochenmitte kletterte die Nemetschek-Aktie fast auf ein neues 6-Monatshoch, doch am Donnerstagvormittag ist der Bausoftwareanbieter mit einem Minus von -7% einer der großen Verlierer im MDAX. Enttäuschte Nemetschek mit seinen Quartalszahlen und sollten Anleger jetzt über einen Kauf nachdenken? Hochdynamisches Wachstum Auf den ersten Blick ist nicht ersichtlich, warum die Nemetschek-Aktie heute mit einem deutlichen Kursverlust auf die Zahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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