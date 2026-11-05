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WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE
Xetra
05.11.26 | 15:17
26,290 Euro
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Telekom
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26,07026,08016:13
26,16026,17016:08
Markus Weingran
05.11.2026 15:27 Uhr
288 Leser
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Midterm-Gewinner: ARM: Zu wenig | Telekom: Unspektakulär stark | Hochtief: Eine Sorge bleibt

Das nächste Zahlengewitter zieht über die Märkte. Allein im DAX öffnen 6 Mitglieder heute ihre Bücher. Besonders Rheinmetall erwischt es dabei schlimm. Mit den Zahlen wurde gleichzeitig noch einmal die Prognose gesenkt!Trumps Wahlschlappe: Diese Aktien sind die großen Gewinner! Der Sieg der Demokraten bei den US-Midterms sorgt für eine überraschende Börsenrally. Besonders Solaraktien wie First Solar, Nordex und SMA Solar legen kräftig zu. Anleger hoffen auf bessere Bedingungen für erneuerbare Energien. Auch Gesundheitswerte wie Centene und Molina Healthcare profitieren von der Aussicht auf weniger Kürzungen bei staatlichen Gesundheitsprogrammen. Amazon und Alphabet zählen ebenfalls zu den …

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© 2026 Markus Weingran
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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