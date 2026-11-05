Midterm-Gewinner: ARM: Zu wenig | Telekom: Unspektakulär stark | Hochtief: Eine Sorge bleibt

Das nächste Zahlengewitter zieht über die Märkte. Allein im DAX öffnen 6 Mitglieder heute ihre Bücher. Besonders Rheinmetall erwischt es dabei schlimm. Mit den Zahlen wurde gleichzeitig noch einmal die Prognose gesenkt!Trumps Wahlschlappe: Diese Aktien sind die großen Gewinner! Der Sieg der Demokraten bei den US-Midterms sorgt für eine überraschende Börsenrally. Besonders Solaraktien wie First Solar, Nordex und SMA Solar legen kräftig zu. Anleger hoffen auf bessere Bedingungen für erneuerbare Energien. Auch Gesundheitswerte wie Centene und Molina Healthcare profitieren von der Aussicht auf weniger Kürzungen bei staatlichen Gesundheitsprogrammen. Amazon und Alphabet zählen ebenfalls zu den …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran