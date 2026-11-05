DEUTZ entwickelt sich mit hohem Tempo vom klassischen Motorenhersteller zu einem breit aufgestellten Technologie- und Rüstungskonzern. In den ersten neun Monaten 2026 steigt der Auftragseingang um mehr als 30 Prozent auf fast zwei Milliarden Euro, während das bereinigte operative Ergebnis um 36 Prozent zulegt. Doch der eigentliche Paukenschlag ist die abgeschlossene Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). Das Unternehmen soll bereits 2027 mehr als eine Milliarde Euro Umsatz und eine bereinigte EBITDA-Marge von über 20 Prozent beisteuern. Für die DEUTZ Aktie könnte damit eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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