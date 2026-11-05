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Actien-Börse Nr. 45

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Im dritten Quartal stieg der Umsatz zwar um 9 % auf 2,05 Mrd. €, das operative EBIT um 19 % auf 299 Mio. € und auch der Freie Cashflow legte um knapp 50 % auf 238 Mio. € zu. Aber: Der Auftragseingang im Rail-Geschäft sank um 11 % auf 1,05 Mrd. €. Dennoch peilt man 2026 im Rail-Geschäft rund 1,2 Mrd. € neue Aufträge an. Das Geschäft mit der Bahntechnik schwankt stark von Quartal zu Quartal. Wenn es quartalsweise zu Verschiebungen kommt und der Kurs wie aktuell auf den Aufwärtstrend zurücksetzt, muss man genauer hinschauen. Der Auftragsbestand liegt bei 7,9 Mrd. € und bietet eine solide Basis für 2027. Im kommenden Jahr ist ein EBITDA von 1,78 Mrd. € bzw. ein EBIT von 1,33 Mrd. € realistisch. Damit wäre die Aktie mit dem etwa 12,4-Fachen des für 2027 erwarteten EBIT und damit mit einem Discount von fast 30 % zum Wettbewerb bewertet. Der Rücksetzer ist eine Gelegenheit.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufWeitere Themen deru. a.:- Alle Wahlentscheidungen von Bedeutung sind absolviert- Das ifo-Geschäftsklima hat einen kritischen Punkt erreicht- FRESENIUS eröffnet eine neue Produktionsschiene- STRATEC wirft Ballast ab- MARVELL mit MegadealIhre Bernecker Redaktion /