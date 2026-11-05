FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für McDonald's nach Zahlen von 300 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analystin Katharina Schmenger sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem soliden dritten Quartal der Schnellrestaurant-Kette. Die operative Marge habe weiter zugelegt. Zudem sei eine Erholung auf dem Heimatmarkt zu erwarten./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US5801351017
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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