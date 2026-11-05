Nordex hat im dritten Quartal Ergebnisse in Linie mit den vorläufigen Zahlen vorgelegt. Das EBITDA hat sich im Jahresvergleich auf 278 Mio. EUR mehr als verdoppelt, die Marge erreichte 12,7%. Dank des starken Auftragseingangs in den Segmenten Projects und Service stieg der kombinierte Auftragsbestand gegenüber dem Vorjahr um 30% auf 19,3 Mrd. EUR, was eine solide Umsatzvisibilität gewährleistet. Im Anschluss an die vorläufigen Zahlen hat das Management die EBITDA-Margenprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 11,5-12,5% angehoben und damit bereits das obere Ende der mittelfristigen Zielspanne erreicht. Zwar stützt die starke Nachfrage in den Schlüsselmärkten weiteres Wachstum, doch bleibt die ausgeprägte Zyklizität der Branche ein zentrales Risiko. Auf Basis unserer DCF-Bewertung bestätigen wir dennoch unser BUY-Rating und das Kursziel von 47,00 EUR. Angesichts unserer vorsichtigen Haltung zur Dauer des aktuellen Zyklus impliziert dieses jedoch lediglich ein Aufwärtspotenzial von 15%. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se
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