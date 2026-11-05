Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Tech-Sektor bremst Erholungsrallye aus

Nach den dynamischen Kursgewinnen am Vortag im Gefolge der US-Kongresswahlen ist an der Wall Street wieder eine spürbare Vorsicht eingekehrt. Während Marktteilnehmer versuchen abzuwägen, wie sich die neuen Machtverhältnisse in Washington auf künftige Gesetzgebungsverfahren und einzelne Wirtschaftssektoren auswirken könnten, präsentieren sich die Indizes Dow Jones, S&P 500 - Nasdaq 100 in einer bemerkenswerten Divergenz: Der technologielastige Nasdaq verzeichnet ein Minus von knapp 2 - und der S&P 500 büßt rund 0,8 - ein, während sich der Dow Jones mit einem leichten Aufschlag von über 0,2 - als einziger Leitindex im positiven Bereich behauptet. Die Zurückhaltung wird vor allem von wachsenden regulatorischen Bedenken im Technologiesektor getrieben, da die demokratische Mehrheit im Kapitol sowie lokaler Widerstand gegen neue Infrastrukturprojekte die Ausbaudynamik von Rechenzentren und künstlicher Intelligenz bremsen könnten. Für Marktbeobachter an der US Börse weicht der anfängliche Wahloptimismus damit einer differenzierten Neubewertung.

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