Spanne von -15 Mio. bis -5 Mio. Euro erwartet Die Formycon AG hat ihre Ergebnisprognose für 2026 angepasst. Das bereinigte EBITDA wird nunmehr in einer Spanne von -15 Mio. bis -5 Mio. Euro erwartet, nachdem das Unternehmen bislang von 5 Mio. bis 15 Mio. Euro ausgegangen war. Grund sind niedrigere Umsatzerwartungen der Vermarktungspartner für die Biosimilars FYB201 (Ranibizumab) und FYB202 (Ustekinumab), die sich insbesondere auf das Ergebnis der Beteiligung an Bioeq auswirken. Die übrigen Prognosekennzahlen bleiben unverändert: Formycon rechnet weiterhin mit einem Umsatz von 60 Mio. bis 70 Mio. Euro, einem EBITDA von 0 Mio. bis 10 Mio. Euro und einem Working Capital von 20 Mio. bis 30 Mio. Euro zum Jahresende. Bei Umsatz und EBITDA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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