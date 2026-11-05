TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 5. November 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX: PIF) ("Polaris Renewable Energy" oder das "Unternehmen") freut sich, seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei und neun Monate zum 30. September 2026 bekannt zu geben. Diese Ergebnismitteilung sollte in Verbindung mit dem konsolidierten Abschluss und dem Lagebericht (Management's Discussion and Analysis, "MD&A") des Unternehmens gelesen werden, die auf der Website des Unternehmens unter www.PolarisREI.com verfügbar sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden. Die nachfolgenden Dollarbeträge sind, wenn nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen.

HIGHLIGHTS

Die konsolidierte Energieerzeugung im dritten Quartal belief sich auf insgesamt 175.791 MWh, was einem Rückgang von 3 % gegenüber den 181.235 MWh im gleichen Quartal des Vorjahres entspricht. Der Rückgang spiegelte in erster Linie eine geringere Stromerzeugung in der Dominikanischen Republik sowie in den Wasserkraftwerken des Unternehmens in Peru und Ecuador wider, was teilweise durch eine stärkere Windenergieerzeugung in Puerto Rico ausgeglichen wurde.

Das Unternehmen erzielte in dem am 30. September 2026 endenden Dreimonatszeitraum einen Umsatz aus Energieverkäufen in Höhe von 19.005 $, verglichen mit 19.037 $ im gleichen Zeitraum des Jahres 2025. Der Umsatz blieb trotz der geringeren konsolidierten Energieerzeugung im Großen und Ganzen auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums, was in erster Linie auf höhere PPA-Preise in Peru und einen günstigen Erzeugungsmix zurückzuführen ist, mit einer gestiegenen Produktion in Puerto Rico, wo die vertraglich vereinbarten Energiepreise höher sind als die der Anlagen mit geringerer Produktion.

Das bereinigte EBITDA belief sich für das am 30. September 2026 endende Quartal auf 12,3 Mio. $, verglichen mit einem bereinigten EBITDA von 12,8 Mio. $ im gleichen Zeitraum des Jahres 2025.

Der den Aktionären zurechenbare Nettoverlust belief sich für das am 30. September 2026 endende Quartal auf 7,2 Mio. $ bzw. (0,34) $ je Aktie, verglichen mit 0,3 Mio. $ bzw. (0,02) $ je Aktie im gleichen Zeitraum des Jahres 2025. Der Verlust war in erster Linie auf nicht zahlungswirksame Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 8,3 Mio. $ zurückzuführen, die im Laufe des Quartals erfasst wurden.

In den neun Monaten bis zum 30. September 2026 erzielte das Unternehmen einen Netto-Cashflow aus dem operativen Betrieb in Höhe von 27,2 Mio. $ und schloss mit einer Liquiditätsposition von 99,1 Mio. $ ab, einschließlich verfügungsbeschränkter Barmittel in Höhe von 8,7 Mio. $.

Am 5. Juni 2026 schloss Polaris über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Polaris Power US, Inc. die Standard-Angebotsvereinbarung für Batteriespeichersysteme ("SO1-Vereinbarung") mit der Puerto Rico Electric Power Authority ("PREPA") über die Entwicklung eines Batteriespeichersystems ("BESS") am Standort des Windparks Punta Lima des Unternehmens in Puerto Rico ab. Die SO1-Vereinbarung erhielt alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich derjenigen des Energieamtes von Puerto Rico, des Verwaltungsrats der PREPA und des Finanzaufsichts- und Verwaltungsrats. Das System wird über eine Kapazität von 35,7 MW für acht Stunden verfügen, was einer vertraglichen Kapazität von 71,4 MW im Rahmen der SO1-Vereinbarung entspricht. Die gesamten Bruttoinvestitionskosten werden derzeit auf 55 bis 60 Mio. $ geschätzt, vorbehaltlich der endgültigen Kosten für Engineering, Beschaffung und Bau. Im Rahmen des auf 20 Jahre angelegten SO1-Vertrags erhält PPUS monatliche feste und leistungsabhängige Zahlungen für die Bereitstellung von Energiespeicherkapazität und Netzunterstützungsdiensten.

Am 3. Juli 2026 unterzeichnete das Unternehmen über seine mexikanische Tochtergesellschaft Nebula Innovations 1939, S. de R.L. de C.V., den gemischten Investitionsvertrag ("CIM") mit der Comisión Federal de Electricidad ("CFE"), wobei die Banca Mifel als Treuhänder des CFE-Trusts fungierte. Damit wurde ein 30-jähriger vertraglicher Rahmen für die Entwicklung, Finanzierung, den Bau, den Besitz und den operativen Betrieb von drei Projekten im Bereich erneuerbarer Energien geschaffen, die im Rahmen des mexikanischen Programms für gemischte Entwicklung ausgewählt wurden. Die Projekte umfassen eine Solarstromerzeugungskapazität von ca. 250 MWdc und eine Batterie-Energiespeicherkapazität von 61,6 MW / 192 MWh bei geschätzten Gesamtinvestitionskosten von ca. 250 Mio. $. Am 7. Oktober 2026 erreichte das Unternehmen mit der Unterzeichnung des Treuhandvertrags und des damit verbundenen Verwaltungsdienstleistungsvertrags einen weiteren Meilenstein. Die Unterzeichnung dieser Verträge stellt einen weiteren Fortschritt bei der Projektentwicklung dar, wobei die Parteien weiterhin daran arbeiten, die verbleibenden endgültigen Vereinbarungen, einschließlich der Stromabnahmeverträge, vor dem Finanzabschluss und dem Baubeginn abzuschließen.

Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Aufrechterhaltung einer vierteljährlichen Dividende. Für das am 30. September 2026 endende Quartal hat das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,15 $ pro im Umlauf befindlicher Stammaktie beschlossen, die am 20. November 2026 an die am 12. November 2026 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird.

BETRIEBS- UND FINANZERGEBNISSE

Drei Monate zum Neun Monate zum (in Tausend USD, sofern nicht anders angegeben) 30. September 2026 30. September 2025 30. September 2026 30. September 2025 Energieerzeugung Gesamtenergie (MWh) 175.791 181.235 580.238 613.524 Finanzdaten Gesamtumsatz $ 19.005 $ 19.037 $ $ 58.708 $ 60.966 Den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn (Verlust) $ (7.211 ) $ (328 ) $ (8.688 ) $ (8.566 ) Bereinigtes EBITDA $ 12.338 $ 12.781 $ $ 39.471 $ $ 43.223 Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit $ 12.141 $ 12.711 $ 27.158 $ 29.242 Je Aktie Den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn (Verlust) - unverwässert und verwässert $ (0,34 ) $ (0,02 ) $ (0,41 ) $ (0,41 ) Den Aktionären zurechenbarer Nettogewinn (Nettoverlust) - verwässert $ (0,34 ) $ (0,02 ) $ (0,41 ) $ (0,41 ) Beschlossene Dividende je Stammaktie $ 0,15 $ $ 0,15 $ $ 0,15 $ $ 0,15 $ Bereinigtes EBITDA je Aktie - unverwässert $ 0,59 $ $ 0,61 $ $ 1,88 $ $ 2,05 Bilanz Stand: 30. September 2026 Stand: 31. Dezember 2025 Barmittel und Barmitteläquivalente gesamt (frei verfügbar und nicht frei verfügbar) $ 99.135 $ $ 93.200 Gesamtes Umlaufvermögen $ 110.475 $ 103.258 Gesamtvermögen $ 521.594 $ 535.569 Kurzfristige und langfristige Finanzverbindlichkeiten $ 216.929 $ 217.344 Gesamtverbindlichkeiten $ 296.611 $ 292.692

In den drei Monaten bis zum 30. September 2026 belief sich die konsolidierte Energieerzeugung auf insgesamt 175.791 MWh, verglichen mit 181.235 MWh im gleichen Zeitraum des Jahres 2025, was einem Rückgang von 5.445 MWh (3,0 %) entspricht. Die Erzeugung in Nicaragua entsprach den Erwartungen für das Quartal, obwohl die Erzeugung seit Jahresbeginn weiterhin durch umfangreiche Wartungsarbeiten zu Beginn des Jahres beeinträchtigt war. Puerto Rico verzeichnete ein außergewöhnlich starkes Quartal und glich damit teilweise die geringere Wasserkraftproduktion in Peru und Ecuador aus, wo die hydrologischen Bedingungen durch El Niño beeinträchtigt wurden, nachdem die Wasserverfügbarkeit im Jahr 2025 außergewöhnlich günstig gewesen war. In der Dominikanischen Republik verbesserten sich die Netzbeschränkungen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2026, blieben jedoch auf einem hohen Niveau und lagen im Quartalsdurchschnitt bei 18 %, verglichen mit etwa 7 % in den Vorjahren.

In den neun Monaten bis zum 30. September 2026 belief sich die konsolidierte Stromerzeugung auf insgesamt 580.238 MWh, verglichen mit 613.524 MWh im Vorjahreszeitraum, was einem Rückgang von 33.286 MWh (5,4 %) entspricht. Insgesamt trug das geografisch und technologisch diversifizierte Portfolio des Unternehmens weiterhin dazu bei, die Auswirkungen lokaler Schwankungen bei den Ressourcen und operativer Ereignisse an einzelnen Anlagen abzufedern.

Trotz der geringeren Stromerzeugung blieben die Quartalsumsätze mit 19,0 Mio. $ weitgehend auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums, gestützt durch einen günstigen Erzeugungsmix und höhere vertraglich vereinbarte Strompreise in bestimmten Märkten. Das Unternehmen erzielte weiterhin positive operative Cashflows in Höhe von insgesamt 12,1 Mio. $ für das Quartal und 27,2 Mio. $ seit Jahresbeginn, was die zugrunde liegende Cashflow-Generierungskapazität seines operativen Portfolios untermauerte.

"Unsere Ergebnisse des dritten Quartals haben die Stärke unseres diversifizierten Portfolios unter Beweis gestellt: Der Umsatz blieb trotz einer geringeren konsolidierten Stromerzeugung stabil, gestützt durch eine starke Windleistung in Puerto Rico und anhaltend solide Beiträge unserer im operativen Betrieb befindlichen Anlagen", sagte Marc Murnaghan, Chief Executive Officer von Polaris Renewable Energy. "Zwar wurde die Produktion seit Jahresbeginn durch Schwankungen bei den Ressourcen, geplante größere Wartungsarbeiten und Herausforderungen im operativen Betrieb in bestimmten Märkten beeinträchtigt, doch haben sich die Einspeisebeschränkungen in der Dominikanischen Republik im Laufe des Quartals abgeschwächt, und unser Portfolio erwirtschaftete weiterhin solide operative Cashflows. Wichtig ist, dass wir bei unserer Wachstumsstrategie erhebliche Fortschritte erzielt haben: Wir haben die Übernahme von drei Solar- und Batteriespeicherprojekten in Mexiko abgeschlossen und die vertraglichen Rahmenbedingungen mit der CFE vorangetrieben. Parallel zu diesen Fortschritten wurden die Entwicklungsaktivitäten an unserem Batteriespeicherprojekt in Puerto Rico fortgesetzt. Zusammen unterstützen diese Initiativen die nächste Wachstumsphase von Polaris."

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell solides Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Das Portfolio des Unternehmens umfasst ein geothermisches Kraftwerk (~82 MW), vier Laufwasserkraftwerke (~39 MW), drei Solarprojekte (Photovoltaik) (~35 MW) und einen Onshore-Windpark (~26 MW). Zum Entwicklungsportfolio des Unternehmens gehören außerdem drei Projekte in Mexiko mit einer Solarstromerzeugungskapazität von ca. 250 MWdc und einer Batterie-Energiespeicherkapazität von 61,6 MW/192,0 MWh. Diese Projekte befinden sich derzeit in der Planungsphase und steuern auf den Abschluss der Finanzierungsverträge (Financial Close) zu. Zum Portfolio gehört zudem ein Batterie-Energiespeichersystem für das Projekt Punta Lima des Unternehmens in Puerto Rico, das aus einer einzigen 35,7-MW-Anlage mit einer Speicherdauer von 8 Stunden bestehen wird und die im Rahmen des SO1-Vertrags vereinbarte Speicherkapazität von 71,4 MW über zwei vierstündige Energieabgabeblöcke bereitstellen wird.

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Investor Relations

Polaris Renewable Energy Inc.

Telefon: +1 647-245-7199

E-Mail: info@PolarisREI.com

Vorsichtshinweise

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Finanz- und andere Prognosen sowie Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zukünftigen Leistungen, Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums, der Betriebsergebnisse, der Geschäftsaussichten und -chancen des Unternehmens. Darüber hinaus sind Aussagen zu Schätzungen der gewinnbaren "Energieressourcen" oder Energieerzeugungskapazitäten zukunftsgerichtete Informationen, da sie eine implizite Einschätzung auf der Grundlage bestimmter Schätzungen und Annahmen beinhalten, dass aus den beschriebenen Ressourcen in Zukunft gewinnbringend Strom erzeugt werden kann. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf den Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen können häufig, aber nicht immer, durch Begriffe wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "schätzt", "Ziele", "beabsichtigt", "zielt ab", "strebt an", "wahrscheinlich", "typischerweise", "potenziell", "Projekte", "fortsetzen", "Strategie", "vorgeschlagen" oder "glaubt" oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "dürften" oder "werden".

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser MD&A gehören unter anderem: die erwartete Produktionskapazität der Binary Unit in San Jacinto; zusätzliche Änderungen an den Bohrlöchern und dem Steamfield zur Steigerung der Produktion; die Fähigkeit, Expansionsmöglichkeiten in Puerto Rico und der Dominikanischen Republik erfolgreich zu nutzen und den Auslastungsgrad des Solarparks Canoa in der Dominikanischen Republik zu erhöhen; zukünftige Dividenden; die erwartete jährliche Energieproduktion; die ausreichende Höhe der Cashflows aus dem operativen Geschäft; die Fähigkeit, den Kapitalbedarf zu decken und Schulden zu ersetzen; das Ergebnis der Änderungen am Reinjektionssystem auf lange Sicht; sowie den Verifizierungsprozess und den Zeitplan für den Verkauf von Emissionszertifikaten.

Eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: das Versäumnis, durch Explorations- und Erschließungsprogramme wirtschaftlich abbaubare und nachhaltige Ressourcen zu entdecken und zu erschließen; ungenaue Schätzungen von Wahrscheinlichkeitssimulationen, die zur Vorhersage potenzieller Ressourcen oder Energieerzeugungskapazitäten erstellt wurden; Abweichungen bei den Projektparametern und Produktionsraten; Mängel und nachteilige Ansprüche in Bezug auf die Eigentumsrechte des Unternehmens an seinen Konzessionsgebieten; das Versäumnis, die erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen von Regierungsbehörden zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Wechselkurs- und Zinsschwankungen; Änderungen von staatlichen Vorschriften und Richtlinien, einschließlich Gesetzen zur Entwicklung, Produktion, Steuern und globalen Zöllen, Arbeitsstandards und Gesundheit am Arbeitsplatz, Sicherheit, giftigen Substanzen, Ressourcenausbeutung und anderen Themen; Verfügbarkeit staatlicher Initiativen zur Förderung der Erzeugung erneuerbarer Energien; zunehmender Wettbewerb in der Branche; Schwankungen des Marktpreises für Energie; Auswirkungen erheblicher Kapitalkostensteigerungen; die Möglichkeit, Anpassungen in Bezug auf geltende Stromabnahmeverträge zu beantragen; unerwartete oder schwierige geologische Bedingungen; Änderungen der regionalen und internationalen regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Entwicklung, geothermische oder hydroelektrische Ressourcen, Produktion, Exporte, Steuern und globale Zölle, Arbeitsstandards, Arbeitsschutz, Abfallentsorgung, giftige Substanzen, Landnutzung, Umweltschutz, Projektsicherheit und andere Angelegenheiten; wirtschaftliche, soziale und politische Risiken, die sich aus der potenziellen Unfähigkeit der Endverbraucher ergeben können, die Anlagen des Unternehmens zu unterstützen; unzureichender Versicherungsschutz; Unfähigkeit, Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Schwankungen des Marktpreises der Stammaktien; Unfähigkeit, wichtige Mitarbeiter zu halten; das Risiko der Volatilität der globalen Finanzlage sowie ein erheblicher Rückgang der allgemeinen Wirtschaftslage; Unsicherheit hinsichtlich der politischen Stabilität in den Ländern und Gebieten, in denen das Unternehmen tätig ist; Unsicherheit hinsichtlich der Fähigkeit Nicaraguas, Perus, Panamas, der Dominikanischen Republik, Ecuadors und Puerto Ricos, Strom an Nachbarländer zu verkaufen; wirtschaftliche Unsicherheit in Nicaragua, Peru, Panama, der Dominikanischen Republik, Ecuador und Puerto Rico. Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Risikofaktoren dar, die uns beeinflussen könnten.

Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf einer Reihe wesentlicher Faktoren und Annahmen, darunter: die historische Finanz- und Betriebsleistung des Unternehmens; die Bereitstellung von Waren und/oder Dienstleistungen durch Vertragspartner innerhalb der vereinbarten Zeiträume; der Erfolg und die rechtzeitige Fertigstellung geplanter Explorations- und Expansionsprogramme, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, lokale, staatliche und bundesstaatliche Vorschriften in Bezug auf Betriebsstandards und Umweltschutzmaßnahmen einzuhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, Stromabnahmeverträge zu günstigen Konditionen auszuhandeln und abzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Lizenzen rechtzeitig zu erhalten; die Verfügbarkeit von Materialien, Komponenten oder Lieferungen; die Fähigkeit des Unternehmens, wettbewerbsfähige Angebote für Bohrarbeiten einzuholen und Zugang zu kritischen Ressourcen zu erhalten; die Wachstumsrate des Netto-Stromverbrauchs; die anhaltende Unterstützung und Nachfrage nach erneuerbaren Energien; die fortgesetzte Verfügbarkeit staatlicher Initiativen zur Förderung der Entwicklung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien; die Genauigkeit der volumetrischen Reservenschätzungsmethode und der probabilistischen Analyse, die zur Schätzung der Menge potenziell förderbarer Energie verwendet werden; umweltbezogene, administrative oder regulatorische Hindernisse für die Exploration und Erschließung von geothermischen oder hydroelektrischen Ressourcen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens; geologische, geophysikalische, geochemische und andere Bedingungen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens; die Zuverlässigkeit technischer Daten, einschließlich hydrologischer, extrapolierter Temperaturgradienten, geophysikalischer und geochemischer Untersuchungen und geothermometrischer Berechnungen; die Genauigkeit der Schätzungen der Investitionsausgaben; die Verfügbarkeit des gesamten erforderlichen Kapitals zur Finanzierung von Explorations-, Erschließungs- und Expansionsprogrammen; die Wettbewerbsposition des Unternehmens; die Fähigkeit zur Fortführung der Geschäftstätigkeit und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser MD&A, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser aufgrund der damit verbundenen Unsicherheit nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weitere Informationen über das Unternehmen, einschließlich des AIF des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.polarisREI.com verfügbar.

Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen

Bestimmte Kennzahlen in dieser Pressemitteilung haben keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS und gelten daher nicht als GAAP-konforme Kennzahlen. Bei Verwendung von Nicht-GAAP-Kennzahlen oder -Begriffen werden Definitionen angegeben. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Finanzdaten in diesem Dokument und im Konzernabschluss des Unternehmens gemäß IFRS erstellt.

Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("bereinigtes EBITDA") und das bereinigte EBITDA pro Aktie des Unternehmens, bei denen es sich um Nicht-GAAP-Kennzahlen handelt. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zu dem den Eigentümern des Unternehmens zurechenbaren Nettogewinn (Verlust) oder anderen gemäß IFRS berechneten Kennzahlen zur finanziellen Leistung betrachtet werden. Vielmehr werden diese Kennzahlen als Ergänzung zu den IFRS-Kennzahlen bei der Analyse der Ergebnisse von Polaris Renewable Energy bereitgestellt, da das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Darstellung dieser Kennzahlen das Verständnis der Anleger für die operative Leistung von Polaris Renewable Energy verbessert. Die Festlegung der Komponenten der Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen durch das Management wird regelmäßig gemäß den Richtlinien des Unternehmens überprüft und kann durch neue Transaktionen und Umstände, eine Überprüfung der Verwendung durch die Stakeholder und neue geltende Vorschriften beeinflusst werden. Gegebenenfalls werden Änderungen der Kennzahlen vermerkt und rückwirkend angewendet.

Beschreibungen und Abstimmungen der oben genannten Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen sind in Abschnitt 13: Nicht-GAAP-Leistungskennzahlen im MD&A des Unternehmens für das Quartal zum 30. September 2026 und auf der Website des Unternehmens unter www.polarisREI.com/Non-GAAP enthalten.

QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

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