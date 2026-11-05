Die neuen Plattformpakete enthalten in jeder Stufe Edwin AI und Digital Experience und vereinen Signale, Kontext und gesteuerte Maßnahmen in einem einzigen Lizenzmodell

LogicMonitor, die AI-First-Plattform für autonome IT, hat heute neue Plattformpakete vorgestellt, die Edwin AI und LogicMonitor Digital Experience einschließlich Synthetics und Internet Sonar in jeder Stufe zum Standard machen. Indem LogicMonitor in jedem Paket umfassende Transparenz über das digitale Nutzererlebnis und den Zustand des Internets mit KI-gesteuerten Abläufen vereint, hilft das Unternehmen Teams dabei, die Nutzererfahrung mit den dahinterstehenden Signalen zu verknüpfen und einen kontrollierten nächsten Schritt einzuleiten.

KI ist mittlerweile unverzichtbar für den modernen IT-Betrieb, doch allzu oft sind die für die praktische Umsetzung erforderlichen Funktionen noch immer über verschiedene Tools und Lizenzmodelle verstreut. Auf dem Weg der Unternehmen hin zur autonomen IT muss der Zugang zu KI-gestützter Intelligenz und durchgängiger Transparenz zur Grundlage werden und darf keine zusätzliche Komplexität darstellen.

"IT-Teams brauchen keine weiteren separaten Observability-Tools mit nachträglich angehängter KI; sie brauchen ein vernetztes Betriebsmodell", sagte Garth Fort, Chief Product Officer bei LogicMonitor. "Jedes Paket vereint nun LogicMonitor Envision, Digital Experience und Edwin AI und enthält Kontingente, die je nach Stufe skalieren, sodass Teams mit vernetzter Transparenz beginnen und in ihrem eigenen Tempo auf eine kontrollierte Automatisierung hinarbeiten können wobei die Menschen die Kontrolle behalten."

Eine Plattform. Drei Stufen.

LogicMonitor führte im September 2025 die Hybrid-Einheiten und Plattformpakete ein. Hybrid-Einheiten bieten Kunden eine flexible Möglichkeit, die Überwachung ihrer gesamten IT-Landschaft im Zuge ihrer Weiterentwicklung zu messen. Seit der Markteinführung hat LogicMonitor mehr als 826.000 Hybrid Units verkauft, und mehr als 90 der Neukunden in diesem Jahr haben sich für die Plattform-Preisgestaltung entschieden, darunter Unternehmen und Managed-Service-Provider weltweit.

Die drei Stufen der LogicMonitor-Plattform sind "Essentials", "Advanced" und "Signature". Die Ereignisintelligenz, die Automatisierung, die KI-Agenten und der Zugriff auf das Model Context Protocol (MCP) von Edwin AI werden über ein KI-Guthaben abgerechnet. LogicMonitor Digital Experience umfasst Synthetics und Internet Sonar, wobei Punkte und Speicherplatz je nach Stufe skalieren:

LM Essentials hilft Teams, Probleme schneller zu lösen dank KI-Unterstützung und Transparenz über hybride Infrastrukturen und Online-Dienste hinweg. Es umfasst 20 KI-Credits und 100 Synthetics-Punkte pro Hybrid-Einheit sowie 120 Tage Synthetics-Speicherplatz.

hilft Teams, Probleme schneller zu lösen dank KI-Unterstützung und Transparenz über hybride Infrastrukturen und Online-Dienste hinweg. Es umfasst 20 KI-Credits und 100 Synthetics-Punkte pro Hybrid-Einheit sowie 120 Tage Synthetics-Speicherplatz. LM Advanced hilft Teams, zuverlässige Dienste bereitzustellen und den täglichen Betrieb mit KI-Erkenntnissen und kontrollierter Automatisierung zu optimieren. Es umfasst 75 KI-Credits und 250 Synthetics-Punkte pro Hybrid-Einheit sowie 13 Monate Synthetics-Speicherplatz.

hilft Teams, zuverlässige Dienste bereitzustellen und den täglichen Betrieb mit KI-Erkenntnissen und kontrollierter Automatisierung zu optimieren. Es umfasst 75 KI-Credits und 250 Synthetics-Punkte pro Hybrid-Einheit sowie 13 Monate Synthetics-Speicherplatz. LM Signature hilft Teams dabei, stets verfügbare Dienste durch serviceorientierte Abläufe und KI, die eine größere, kontrollierte Autonomie unterstützt, zuverlässiger zu gestalten. Es umfasst 150 KI-Credits und 500 Synthetics-Punkte pro Hybrid-Einheit sowie drei Jahre Synthetics-Speicherplatz.

Die neuen Pakete sind ab heute verfügbar. Erfahren Sie mehr unter logicmonitor.com/pricing.

Über LogicMonitor

LogicMonitor ist die KI-orientierte Plattform für autonome IT, die es Unternehmen ermöglicht, komplexe digitale Systeme mit größerer Ausfallsicherheit, Effizienz und Zuversicht zu betreiben. Durch die Vereinheitlichung der Transparenz vom Nutzer bis zum Code über Infrastruktur, Cloud, Internet und digitale Erlebnisse hinweg liefert LogicMonitor die erforderlichen Erkenntnisse, um Probleme vorherzusehen, blinde Flecken zu beseitigen und automatisch Maßnahmen zu ergreifen. Basierend auf Edwin AI unterstützt LogicMonitor IT- und Geschäftsleiter dabei, den Betriebsaufwand zu reduzieren, Umsätze zu sichern und Innovationen in einer zunehmend komplexen digitalen Welt zu beschleunigen.

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