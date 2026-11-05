Nasdaq 100 bricht um über 4,5 % ein: Warum Tech-Aktien unter massiven Abgabedruck geraten

Am US-Aktienmarkt dominieren deutliche Verlustphasen im Technologiesektor: Der Terminkontrakt auf den Nasdaq 100 (US100) verzeichnete im Tagesverlauf einen Einbruch von über 4,5 - da Marktteilnehmer vermehrt Liquidität abzogen und Tech-Aktien marktbreit veräußerten. Hinter der dynamischen Verkaufswelle steht ein Bündel verschiedener Belastungsfaktoren: Neben dem Wahlsieg der Demokraten, der Zweifel am künftigen Investitionstempo für KI-Rechenzentren in ausgewählten US-Bundesstaaten aufwirft, sorgen anhaltend erhöhte Anleiherenditen und neue geopolitische Spannungen im Nahen Osten für Verunsicherung. Bemerkenswert ist dabei die Entkopplung von der Realwirtschaft: Obwohl jüngste US-Konjunkturdaten solide Signale lieferten, scheinen ein hoher Fremdkapitaleinsatz (Leverage), Umschichtungen institutioneller Anleger und Bewertungsfragen im Halbleiterbereich den Ausverkauf zu dominieren.

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