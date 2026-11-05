Straubing (ots) -
Ilse Aigner wäre für dieses Amt jedenfalls ein Glücksfall: eine Frau aus dem Volk, die Haltung zeigt, die Nähe schafft, ohne sich anzubiedern. Die Autorität nicht mit Lautstärke verwechselt. Sie müsste keine neue Rolle erfinden, sondern könnte bleiben, was sie ist: bodenständig und zugewandt. Klar in der Sache und im Umgang mit Populisten und Extremisten. Sie wäre eine Präsidentin, die nicht ständig erklären müsste, dass sie das Land zusammenführen will. Sie lebt es durch ihren Umgang mit den Menschen vor. Somit ist sie die richtige Persönlichkeit zur rechten Zeit. Wenn Friedrich Merz nicht auch noch den Rest seines politischen Instinkts verloren hat, weiß er, was zu tun ist.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de
Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6385124
Ilse Aigner wäre für dieses Amt jedenfalls ein Glücksfall: eine Frau aus dem Volk, die Haltung zeigt, die Nähe schafft, ohne sich anzubiedern. Die Autorität nicht mit Lautstärke verwechselt. Sie müsste keine neue Rolle erfinden, sondern könnte bleiben, was sie ist: bodenständig und zugewandt. Klar in der Sache und im Umgang mit Populisten und Extremisten. Sie wäre eine Präsidentin, die nicht ständig erklären müsste, dass sie das Land zusammenführen will. Sie lebt es durch ihren Umgang mit den Menschen vor. Somit ist sie die richtige Persönlichkeit zur rechten Zeit. Wenn Friedrich Merz nicht auch noch den Rest seines politischen Instinkts verloren hat, weiß er, was zu tun ist.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de
Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6385124
© 2026 news aktuell