Trotz der aktuell zahlreichen globalen Unsicherheitsfaktoren können langfristige Anleger optimistisch in die Zukunft blicken. Laut den Experten von J.P. Morgan Asset Management sorgt ein weltweiter Investitionsschub, insbesondere durch Künstlicher Intelligenz (KI) und technologische Innovation, für das beste Wachstumspotenzial der Industrieländer seit 15 Jahren. Das zeigt die aktuell veröffentlichte 31. Ausgabe der "Long-Term Capital Market Assumptions" (LTCMA) von J.P. Morgan Asset Management. Sie bieten einen umfassenden Ausblick über zehn bis 15 Jahre auf Renditen und Risiken verschiedener Anlageklassen vor dem Hintergrund weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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