Der Ausbau der Künstlichen Intelligenz trägt die Aktienmärkte wie auch das US-Wirtschaftswachstum. Die Hoffnungen ruhen auf einer spektakulären Steigerung der Arbeitsproduktivität. Doch umgekehrt wird vor einem ebenso spektakulären Verlust von Jobs gewarnt. "Die Debatte wird von Extremen dominiert: Massenarbeitslosigkeit auf der einen Seite, Produktivitätswunder auf der anderen", sagt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. "Doch die Realität ist komplexer." Einige profitieren von KI, andere verlieren. Das gilt für Arbeitnehmer wie für Anleger. Der KI-Boom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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