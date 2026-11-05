Die SAP-Aktie nimmt wieder Fahrt auf und legt nach einer kurzen Verschnaufpause kräftig zu. Während neue Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz für Gesprächsstoff sorgen, sehen einige Analysten noch erhebliches Kurspotenzial. Doch wie weit kann die Aktie kurzfristig steigen? SAP-Aktie legt wieder zu - was steckt dahinter? Bei SAP sind die Käufer zurück. Nachdem die Aktie am Dienstag zeitweise bis auf rund 203 € gefallen war, folgte bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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