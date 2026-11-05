Und wieder einmal gibt es Grund zum Feiern im exklusiven Rohstoff Anleger Club: Die Aktie von Ecopetrol hat Anlegern, die früh auf das kolumbianische Öl- und Gasunternehmen gesetzt haben, unter Einbeziehung von Dividenden einen satten Gewinn von +157% beschert. Nun wurde die Position verkauft. Gewinnmitnahme nach gut drei Jahren Bereits im März 2023 wurde die Aktie des kolumbianischen Ölkonzerns Ecopetrol im Rohstoff Anleger Club (RAC) zum Kauf empfohlen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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