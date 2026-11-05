Die Hochtief-Aktie hat am Donnerstag ein ungewöhnliches Wechselbad hinter sich. Nach der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal brach der Kurs zeitweise um bis zu 9% ein und fiel auf 331,80 Euro, nahe dem Jahrestief von Anfang Januar. Zuletzt notierte das Papier bei 360,60 Euro und damit weniger als ein Prozent im Minus. Was hat Anleger zunächst so verschreckt, obwohl der Konzern operativ liefert? Rechenzentren treiben Geschäft Hochtief hat auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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