Bitcoin hat den Schreck des US-Wahlabends schnell hinter sich gelassen. Am Mittwoch fiel der Kurs zeitweise bis auf 75.649 US$ und damit auf ein Siebenwochentief. Am heutigen Donnerstagmorgen notierte die größte Kryptowährung dann bei 80.646 US$, ein Plus von +3,69% binnen 24 Stunden. Damit stellt sich die Frage: Leitet die V-förmige Erholung eine echte Trendwende ein, oder ist sie nur ein kurzer Befreiungsschlag? Unsicherheit weicht Klarheit Ausgelöst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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