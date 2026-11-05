Die Rheinmetall-Aktie erlebt nach den heutigen Quartalszahlen einen regelrechten Ausverkauf und notiert aktuell bei 855,50 €. Vom Allzeithoch bei 2.008 € bis zum heutigen Tagestief bei 818,70 € haben die Anteilsscheine damit bereits rund -59% an Wert verloren. Erst gestern hatte ich unter der Headline "Schwächesignal oder nur eine Täuschung?" auf die zunehmenden Abwärtsrisiken hingewiesen und weitere Verluste bis 900,20 € favorisiert. Doch die Verkäufer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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