Ein griechischer Kleinsatellit hat erfolgreich eine Laserverbindung zu einer Bodenstation aufgebaut. Die Technik verspricht deutlich höhere Datenraten als klassischer Funk - ist aber auch anfälliger. Griechenland hat eine optische Datenverbindung aus dem All zur Erde in Betrieb genommen. Der Satellit Ermis-3 stellte aus einer niedrigen Erdumlaufbahn eine Laserverbindung zur Bodenstation HolOGS-1 auf dem Berg Holomondas in Nordgriechenland her. Dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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