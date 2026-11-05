Einige offene Immobilienfonds haben die Anteilsrücknahme ausgesetzt, ein Fonds hat zuletzt die Rücknahme beschränkt. Die Bafin erläutert, warum dies kein Versagen des Systems ist, sondern wie diese Maßnahmen Anleger schützen sollen - und welche Risiken dennoch bestehen. Offene Immobilienfonds sind weiter unter Druck. Acht offene Immobilienfonds haben in diesem Jahr die Rücknahme von Anteilen ausgesetzt. Vier davon werden aufgelöst. Zudem hat ein weiterer Fonds eine Rücknahmebeschränkung aktiviert. Den vollständigen Artikel lesen ...
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