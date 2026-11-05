Banken und Neobroker werben beim Altersvorsorgedepot mit niedrigen Kosten. Der Kostendeckel und das Zillmer-Verbot dominierten lange die Debatte. Doch laut einer neuen Kurzstudie von Metzler Ratings liegt das größte Marktpotenzial bei den Versicherern. Mit dem Altersvorsorgedepot wird der Markt der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge ab 2027 unter neue Konditionen gestellt. Banken, Neobroker, Fondsgesellschaften und Versicherer konkurrieren künftig beim Thema staatliche Förderung. Wer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact