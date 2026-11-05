Vaduz (ots) -In seiner Sitzung vom 5. November 2026 hat der Landtag Herrn Oliver Hermann zum neuen Leiter der Finanzkontrolle des Fürstentums Liechtenstein bestellt. Er tritt die Nachfolge von Frau Cornelia Lang an, welche die Finanzkontrolle während 30 Jahren aufgebaut und geleitet hat. Der Landtag würdigt das langjährige und verdienstvolle Wirken von Cornelia Lang und dankt ihr für die kompetente Leitung sowie ihren grossen Einsatz für die Finanzkontrolle.Der 47-jährige Oliver Hermann verfügt über eine langjährige und breite Erfahrung in den Bereichen der Wirtschaftsprüfung und der öffentlichen Finanzaufsicht. Er besitzt einen Abschluss der Universität St. Gallen (HSG) und ist eidgenössisch diplomierter Wirtschaftsprüfer. Seit 2005 ist er bei der Finanzkontrolle des Fürstentums Liechtenstein tätig und seit 2008 stellvertretender Leiter mit Führungsverantwortung. Davor war Oliver Hermann in einem grossen Wirtschaftsprüfungsunternehmen tätig.Zusätzliche internationale Erfahrung erwarb Oliver Hermann als Mitglied des EFTA Board of Auditors, dem er seit 2017 angehört. Von 2022 bis 2026 nahm er dort die Funktion des Vice-Chair wahr. Das Gremium ist unter anderem für die Prüfung der Jahresabschlüsse der EFTA-Institutionen zuständig und berichtet an die zuständigen EFTA-Gremien.Mit seiner ausgewiesenen Fachkompetenz, seiner langjährigen Erfahrung innerhalb der Finanzkontrolle sowie seinem vertieften Verständnis für die Strukturen und Prozesse der Landesverwaltung bringt Oliver Hermann ideale Voraussetzungen für die Leitung der Finanzkontrolle mit.Oliver Hermann wird die Leitung der Finanzkontrolle am 1. April 2027 übernehmen.Pressekontakt:Amt für Personal und OrganisationThomas Kind, LeiterAmt für Personal und Organisationthomas.kind@llv.liT +423 236 66 45Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943450