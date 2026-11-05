Zwei Blended-Finance-Fonds, die der Impact-Asset-Manager Finance in Motion berät und verwaltet, haben von Moody's Ratings öffentliche Bewertungen im Investment-Grade-Bereich erhalten: A1 für den European Fund for Southeast Europe Regional Sub-fund (EFSE RSF) und A2 für den Green for Growth Fund (GGF) - beide mit stabilem Ausblick. "Das ist ein herausragendes Ergebnis für Blended Finance und für uns ein klares Signal, dass Impact und Kapitalmarkt zusammengehören", sagt Sylvia Wisniwski, CEO von Finance in Motion. Die Rating-Mitteilung von Moody's einschließlich der Begründung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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