Hamburg (ots) -- Mallorca ist Deutschlands Lieblingsziel: Die Baleareninsel führt 2026 das Buchungsranking deutscher Reisender an - vor Barcelona, Istanbul und London. Bei den Suchanfragen folgen Fernwehziele wie Bangkok (Platz 2) und Tokio (Platz 6).- Neue Hotel-Insights: Berlin und Hamburg sind die meistgebuchten Hotelziele deutscher Reisender. Amsterdam (+61 %), Prag (+38 %) und Düsseldorf (+35 %) verzeichnen das stärkste Wachstum.- Musik- und Sportevents als Reisetreiber: Deutsche Fans sorgten für 27 % aller Suchanfragen zu den London-Konzerten von Bruno Mars (+966 %). Für Shakiras Konzertreihe in Madrid stiegen die Suchanfragen aus Deutschland um 463 %. Beim Interesse an der Australien-Tour von BTS für 2027 liegt Deutschland an der Spitze (+145 %).- Social Media als Inspirationsquelle: 42 % der deutschen Reisenden haben sich schon durch soziale Netzwerke zu einem neuen Reiseziel inspirieren lassen. 34 % checken auch im Urlaub regelmäßig Social Media - gemeinsam mit den US-Amerikanern ein Spitzenwert.eDreams ODIGEO (https://www.edreamsodigeo.com), die weltweit führende Reiseabonnement-Plattform und Muttergesellschaft von Opodo (https://www.opodo.de), veröffentlicht ihren Jahresbericht "A Year in Travel 2026" (https://www.edreamsodigeo.com/a-year-in-travel/) . Die Analyse basiert auf den Such- und Buchungsdaten von Kundinnen und Kunden in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und den USA. Sie zeigt, wie sich das Reiseverhalten 2026 entwickelt hat, von den beliebtesten Reisezielen über Buchungsgewohnheiten bis hin zu den Wachstumszielen des Jahres und gibt einen ersten Ausblick auf das Reisejahr 2027.Die beliebtesten Reiseziele der Deutschen 2026Deutsche Reisende setzten 2026 auf bewährte Favoriten in Europa und eine Mischung aus Städtetrip und Strandurlaub. Mallorca führt das Buchungsranking an, gefolgt von Barcelona, Istanbul und London. Spanien ist mit drei Zielen in den Top 10 vertreten (Palma de Mallorca, Barcelona, Madrid), dazu kommen Klassiker wie Paris, Lissabon und Athen. Mit Wien schafft es auch die Hauptstadt unseres Nachbarlandes Österreich unter die zehn meistgebuchten Ziele.Bei den Suchanfragen zeigt sich das Fernweh der Deutschen deutlich stärker: Bangkok steht auf Platz 2, Tokio auf Platz 6 und New York City auf Platz 10 - Ziele, von denen viele träumen. Auch die türkische Riviera ist gefragt: Antalya schafft es auf Platz 7 der Suchanfragen.Top 10 der meistgebuchten Reiseziele deutscher Reisender 2026:1. Palma de Mallorca2. Barcelona3. Istanbul4. London5. Wien6. Madrid7. Paris8. Lissabon9. Athen10. TiranaTop 10 der meistgesuchten Reiseziele deutscher Reisender 2026:1. Palma de Mallorca2. Bangkok3. Istanbul4. London5. Barcelona6. Tokio7. Antalya8. Málaga9. Lissabon10. New York CityDeutsche Gäste sind in ganz Europa gefragtDie Buchungsdaten von eDreams ODIGEO zeigen, wie wichtig deutsche Reisende im Jahr 2026 für andere Destinationen sind: In Spanien entfallen 17 % aller Buchungen aus dem Ausland auf Gäste aus Deutschland (Platz 2 nach Frankreich), in Italien 16 % (Platz 3) und in Großbritannien 15 % (Platz 2 nach Spanien). Auch in Portugal (11 %), Frankreich und den USA (jeweils 10 %) gehören die Deutschen zu den wichtigsten Herkunftsmärkten.Umgekehrt kommen die meisten internationalen Gäste nach Deutschland aus Spanien (19 %), gefolgt von Frankreich und der Schweiz (jeweils 11 %) sowie Österreich (10 %). Am beliebtesten sind Berlin, München, Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg.Trend- und Wachstumsreiseziele 2026Weltweit verzeichneten 2026 vor allem Ziele auf der Südhalbkugel ein starkes Wachstum: Durban (+80 %), Melbourne (+57 %), Kapstadt (+55 %), Johannesburg (+50 %) und Sydney (+48 %) erfreuten sich einer besonders hohen Nachfrage. Diese weltweiten Trends sind teilweise auf den Start von Prime in neuen Märkten wie Australien und Südafrika zurückzuführen.Deutsche Reisende entdeckten dagegen vor allem sonnige Regionen und europäische Kulturstädte neu: Basel-Mulhouse legte mit einem Plus von 19 % spürbar zu, ebenso wie die italienischen Kultur- und Küstenziele Pisa (+19 %) und Brindisi (+17 %). Auch Rijeka an der kroatischen Adria sowie Podgorica in Montenegro verzeichneten ein deutliches Plus (jeweils +19 %). Bei den beliebten Sonnenzielen am Roten Meer gehörte Sharm el-Sheikh (+18 %) zu den am stärksten wachsenden Destinationen deutscher Urlaubsgäste.Top 5 der Wachstumsreiseziele deutscher Reisender 2026 (im Vergleich zu 2025):1. Rijeka (Kroatien) - Wachstum: +19 %2. Pisa (Italien) - Wachstum: +19 %3. Basel-Mulhouse (Frankreich/Schweiz) - Wachstum: +19 %4. Sharm el-Sheikh (Ägypten) - Wachstum: +18 %5. Brindisi (Italien) - Wachstum: +17 %Neu: Hotel-Insights 2026Erstmals enthält der Report "A Year in Travel" auch Daten zu Hotelbuchungen. Weltweit waren 2026 Barcelona, Madrid, Paris, Rom und Amsterdam die gefragtesten Hotelziele. Hohe Zuwächse verbuchten vor allem Destinationen wie Cagliari (+78 %), Dublin (+76 %) und Tirana (+74 %).Deutsche Reisende buchen Hotels besonders gern im eigenen Land: Berlin und Hamburg führen das Ranking an, auch München, Frankfurt, Düsseldorf und Köln/Bonn sind unter den Top 15. Das stärkste Wachstum zeigen Amsterdam (+61 %), Prag (+38 %) und Düsseldorf (+35 %).Top-Hotelziele deutscher Reisender 2026:1. Berlin2. Hamburg3. Barcelona4. Amsterdam5. München6. Frankfurt7. Istanbul8. Paris9. Düsseldorf10. Palma de MallorcaStärkste Wachstumsraten bei Hotelbuchungen 2026 (im Vergleich zu 2025):1. Amsterdam (+61 %)2. Prag (+38 %)3. Düsseldorf (+35 %)4. Mailand (+25 %)5. Berlin (+22 %)6. Frankfurt (+22 %)7. München (+20 %)8. Köln/Bonn (+20 %)9. Palma de Mallorca (+18 %)10. Barcelona (+16 %)Die Reisetrends 2026Neben den eigenen Buchungs- und Suchdaten hat eDreams ODIGEO in diesem Jahr Reisende weltweit zu ihren Gewohnheiten und Vorlieben befragt.Allein reisenFreiheit und Unabhängigkeit sind weltweit der wichtigste Grund, allein zu verreisen: 38 % der Befragten schätzen die völlige Bewegungsfreiheit. 30 % reisen allein, weil Freunde oder Familie keine Zeit haben, 27 % sehen darin eine Chance zur Selbstfindung und 23 % möchten neue Kontakte knüpfen. Solo-Reisende bevorzugen eher kurze Trips: 43 % halten 4 bis 7 Tage für ideal. Das Flugzeug ist mit 60 % das beliebteste Verkehrsmittel; Bahn und Auto kommen auf jeweils 40 %. Zudem zeigen sich Solo-Reisende experimentierfreudig: 36 % würden weltweit jedes Ziel ansteuern, 26 % reisen am liebsten innerhalb des eigenen Landes und 25 % innerhalb des eigenen Kontinents.Social Media als Reisekompass39 % der Reisenden weltweit haben sich schon durch Social Media zu einem neuen Reiseziel inspirieren lassen. Die Deutschen liegen mit 42 % über dem Durchschnitt - nur Reisende aus den USA (49 %), Spanien (48 %) und Italien (44 %) lassen sich noch stärker inspirieren; Großbritannien bildet mit 25 % das Schlusslicht. Besonders gefragt sind Geheimtipps abseits der ausgetretenen Pfade (31 %), geteilt werden vor allem Landschaftsaufnahmen und Sehenswürdigkeiten (74 %).Social Media sorgt auch dafür, dass Urlaubserzählungen positiv bleiben: 35 % würden selbst über einen enttäuschenden Urlaub im Netz positiv berichten. Und beim Blick aufs Smartphone liegen die Deutschen ganz vorn: 34 % checken im Urlaub regelmäßig soziale Netzwerke - gleichauf mit den US-Amerikanern und vor Portugal (33 %), Spanien (27 %), Frankreich (23 %), Großbritannien (22 %) und Italien (20 %).Musik als ReisetreiberKonzerte internationaler Stars haben 2026 erneut viele Menschen mobilisiert - und deutsche Fans waren ganz vorn mit dabei:- Bruno Mars: Nach der Ankündigung seiner Welttournee im Januar schnellten die Suchanfragen für London zu den Konzertterminen (22. bis 24. Juli) in die Höhe. Das größte Interesse kam aus Deutschland: 27 % aller Suchanfragen und ein Plus von 966 % gegenüber dem Vorjahr. Auch aus den Niederlanden (+642 %), Irland (+442 %) und Österreich (+355 %) stieg das Interesse deutlich.- Shakira: Die Ankündigung ihrer Konzertreihe in Madrid im März ließ die Suchanfragen für die Konzerttermine im September (18. bis 27. September) massiv steigen - aus Frankreich um 486 %, aus Deutschland um 463 %, aus den Niederlanden um 365 % und aus Spanien um 345 %.- Céline Dion: Nach dem Vorverkaufsstart verzeichnete eDreams ein Plus von 52 % bei den Flugsuchanfragen nach Paris für Reisen zwischen dem 12. September und 15. Oktober 2026.SportreisenGroße Sportereignisse wie die UEFA Champions League und die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika haben 2026 Millionen Fans bewegt. Eine weltweite Umfrage von eDreams ODIGEO zeigt, wie groß die Reisebereitschaft ist: 34 % der Fans würden für ein Sportevent innerhalb des eigenen Landes reisen, fast ein Viertel (24 %) sogar ins Ausland. 39 % würden ihren Aufenthalt um ein bis zwei Tage verlängern. Fußball ist der größte Magnet: 53 % würden für ein europäisches Fußballevent reisen, gefolgt von den Olympischen Spielen (32 %) sowie Motorsport und Tennis (jeweils 18 %). Zudem würden 31 % bei alltäglichen Ausgaben sparen, um sich eine Sportreise leisten zu können.CoolcationImmer mehr Reisende suchen im Sommer kühlere Ziele als Alternative zum klassischen Strandurlaub. 34 % der Befragten weltweit würden sich für eine Auszeit in der Natur, an Seen oder in den Bergen entscheiden, 18 % suchen Abenteuer-Aktivitäten für ihr mentales Wohlbefinden. Während der Hitzewelle im Juni stiegen die weltweiten Suchanfragen (21. bis 25. Juni, im Vergleich zur Vorwoche) besonders für Oslo (+42 %) sowie für Stockholm und Genf (jeweils +19 %).Reise-EtiketteLaut einer weltweiten Umfrage treffen 59 % der Reisenden lieber früher als nötig am Flughafen ein, 36 % orientieren sich an den Empfehlungen der Fluggesellschaft und nur 4 % riskieren es, erst kurz vor dem Abflug da zu sein. Größtes Ärgernis ist Vordrängeln an der Sicherheitskontrolle oder beim Boarding (48 %), gefolgt von Gepäck auf freien Sitzplätzen (45 %) und liegengelassenem Müll am Gate oder am Platz (42 %). Laute Telefonate stören 40 %.An Bord ist Hilfsbereitschaft gefragt: Weltweit würde jeder dritte Fluggast (33 %) Mitreisenden beim Verstauen des Handgepäcks helfen. Am hilfsbereitesten sind die Deutschen und Italiener (jeweils 40 %), gefolgt von Reisenden aus Frankreich (38 %), Spanien (35 %), den USA (34 %) und Portugal (33 %). Und wem gehört die mittlere Armlehne? 44 % finden, sie sollte geteilt werden. Nur 9 % beanspruchen beide Lehnen für sich - Männer häufiger als Frauen (12 % vs. 7 %).Hygiene nach der ReiseAuch nach der Rückkehr zeigen sich klare Routinen: 26 % der Reisenden weltweit gehen zu Hause als Erstes unter die Dusche, 22 % packen sofort den Koffer aus. Ganze 12 % lassen ihr Gepäck drei bis fünf Werktage lang unberührt stehen. Beim Packen gehen viele auf Nummer sicher: 54 % nehmen mehr als eine Unterhose pro Tag mit, 33 % genau eine und 9 % weniger als eine.Pablo Caspers, Chief Travel Officer bei eDreams ODIGEO, kommentiert:"2026 hat gezeigt, dass Menschen Entscheidungen immer spontaner treffen - inspiriert von großen Events und einmaligen Erlebnissen, während sie gleichzeitig volle Flexibilität und Sorgenfreiheit suchen. Genau deshalb ist Flexibilität so wichtig: Sie überzeugt nicht nur bestehende Kundinnen und Kunden, sondern prägt auch maßgeblich das Buchungsverhalten der nächsten Generation."Ausblick 2027: Wohin geht die Reise?Die Buchungs- und Suchdaten von eDreams ODIGEO zeigen schon jetzt, welche Ziele 2027 gefragt sein werden. Bei den deutschen Reisenden steht Bangkok sowohl bei den Buchungen als auch bei den Suchanfragen an der Spitze. Bei den Buchungen folgen Palma de Mallorca, London, Barcelona und Gran Canaria. Bei den Suchanfragen dominiert das Fernweh: Nach Bangkok folgen Tokio, Phuket, Kapstadt und Hanoi.Weltweit sind Rio de Janeiro, Madrid, Bangkok, Rom und Paris die meistgebuchten Ziele für 2027; bei den Suchanfragen liegen Bangkok, Tokio, Paris, London und Phuket vorn. Frankfurt schafft es auf Platz 8 der weltweit meistgesuchten Ziele für 2027. Bei den Hotelbuchungen führen global Rom, Barcelona, Paris, London und Madrid.Top 10 der meistgebuchten Reiseziele deutscher Reisender 2027:1. Bangkok2. Palma de Mallorca3. London4. Barcelona5. Gran Canaria6. Rom7. Wien8. Teneriffa9. Athen10. LissabonTop 10 der meistgesuchten Reiseziele deutscher Reisender 2027:1. Bangkok2. Tokio3. Phuket4. Kapstadt5. Hanoi6. Palma de Mallorca7. New York City8. Ho-Chi-Minh-Stadt9. Singapur10. Denpasar (Bali)Die Events 2027Auch 2027 werden Sport und Kultur viele Menschen auf Reisen schicken. Für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Brasilien (25. Juni bis 25. Juli) liegen die weltweiten Suchanfragen 40 % über dem Vorjahr, für die FIBA Basketball-Weltmeisterschaft in Katar (27. August bis 12. September) um 16 %.Musikfans stehen Sportfans in nichts nach:- BTS: Für die Australien-Etappe der "Arirang"-Welttournee stiegen die Suchanfragen insgesamt um 43 %. Das größte Interesse kommt aus Deutschland (+145 %), vor Frankreich (+95 %), Italien (+86 %) und Großbritannien (+85 %).- Olivia Rodrigo: Für ihre Konzerte in Los Angeles (12. bis 29. Januar 2027) stiegen die Suchanfragen zwischen April und Oktober 2026 um 32 %. Aus Deutschland lag das Plus bei 56 % - gleichauf mit Kanada und hinter Japan (+102 %) und Frankreich (+61 %).- Oasis: Die Ankündigung der Tour für das Frühjahr 2027 ließ die Suchanfragen für mehrere Tourstädte in die Höhe schnellen - darunter München mit einem Plus von 1.605 % und Glasgow mit 2.380 %.- Eurovision Song Contest: Nach dem Sieg Bulgariens 2026 stiegen die Suchanfragen für Bulgarien zum ESC-Termin (11. bis 15. Mai) um 390 %.- Harry Styles: Nach der Ankündigung neuer London-Termine für 2027 verzeichnen Dänemark (+1.139 %), Mexiko (+700 %) und Österreich (+687 %) das größte Interesse.Dana Dunne, CEO von eDreams ODIGEO, kommentiert:"Die Reiselust der Menschen ist nach wie vor ungebrochen, und den ersten Anzeichen nach erwarten wir, dass 2027 ein weiteres starkes Jahr wird. Reisende überlegen genau, wo, wann und wie sie buchen, und suchen nach echtem Mehrwert - weshalb Reiseabonnements immer beliebter werden.""In diesem Jahr hat sich agentische KI von einer Idee zur Realität entwickelt und eröffnet neue Wege, wie Menschen Reisen entdecken und buchen. Egal, ob eine Reise durch Tippen, Sprechen oder die Aufforderung an einen KI-Assistenten beginnt: Am Ende muss eine echte Buchung stehen - mit Live-Verfügbarkeiten, sicherer Bezahlung und Unterstützung bei Planänderungen. Genau diese Infrastruktur haben wir in über einem Jahrzehnt aufgebaut. Unsere Partnerschaften mit Visa und Amazons Alexa+ bringen sie dorthin, wo Reisende mit der Planung beginnen. Für uns ist jede neue KI-Schnittstelle ein weiterer Zugang zu unserer Reiseabo-Plattform, damit aus einem ansprechenden Vorschlag ein tatsächlicher Urlaub wird - egal, wo das Gespräch beginnt."Weitere Informationen unter: https://www.opodo.de/our-brand/news/a-year-in-travel/MethodikDer Report "A Year in Travel 2026" von eDreams ODIGEO basiert auf Flug- und Hotelbuchungsdaten sowie Suchdaten der Online-Reisebüromarken des Unternehmens (eDreams, Opodo, GO Voyages und Travellink). Analysiert wurden Buchungen vom 1. Januar bis 31. Oktober 2026 im Vergleich zum selben Zeitraum 2025. Reisezeitraum: 1. Januar bis 31. Dezember 2026 im Vergleich zu 2025 sowie 1. Januar bis 31. Dezember 2027. Repräsentative Umfrage im Auftrag von eDreams ODIGEO unter Erwachsenen in den Märkten DE, UK, FR, ES, PT, IT und US.Pressekontakt:eDreams ODIGEO D-A-CHpress.dach@edreamsodigeo.comOriginal-Content von: Opodo Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101081/6385141