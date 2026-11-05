Sieben Tricks gegen die Schuldenkrise: Wie Washington Zeit kaufen könnte

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Banken als Schuldenkäufer, Gold als Vertrauensanker und Stablecoins als neue Geldquelle: Matthew Piepenburg beschreibt sieben Tricks, mit denen Washington eine Eskalation am US-Anleihemarkt hinauszögern könnte. Doch keine dieser Maßnahmen würde das Grundproblem lösen. Seine Warnung: Was dem Staat Zeit verschafft, könnte Sparer am Ende Kaufkraft kosten.

Banken als Schuldenkäufer, Gold als Vertrauensanker und Stablecoins als neue Geldquelle: Matthew Piepenburg beschreibt sieben Tricks, mit denen Washington eine Eskalation am US-Anleihemarkt hinauszögern könnte. Doch keine dieser Maßnahmen würde das Grundproblem lösen. Seine Warnung: Was dem Staat Zeit verschafft, könnte Sparer am Ende Kaufkraft kosten.

Wenn der Markt nicht mehr auf die Fed hört

Normalerweise zieht eine Leitzinssenkung auch die Marktzinsen nach unten. Doch laut Piepenburg geschah das Gegenteil. Trotz einer Senkung um 175 Basis Points, also 1,75 Prozentpunkte, seien die Anleiherenditen gestiegen. Diese Renditen nennt man auf Englisch Bond Yields. Piepenburg bezeichnet sie als "Haifischflossen", die immer näher kommen.



Besonders auffällig sei die gesamte Yield Curve, auf Deutsch Zinskurve. Sie zeigt die Renditen von Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten. Steigen die Yields vom kurzfristigen bis zum langfristigen Bereich, wird fast jede neue Finanzierung teurer. Die Fed drückte auf das Bremspedal, doch der Wagen wurde schneller. Was kann Washington jetzt noch tun?

Trick eins: Versteckte Milliarden mobilisieren

Die erste Verteidigungslinie liegt laut Piepenburg in kaum beachteten Geldtöpfen. Einer davon ist das Treasury General Account, kurz TGA. Das ist vereinfacht gesagt das Hauptkonto des US-Finanzministeriums. Gibt die Regierung daraus Geld aus, gelangt zusätzliche Liquidität in das Finanzsystem, ohne dass die Fed offiziell ein neues Rettungsprogramm starten muss.



Auch der Repo Market kann Liquidität liefern. Repo steht für Repurchase Agreement, also Rückkaufvereinbarung. Banken hinterlegen Wertpapiere und erhalten dafür kurzfristig Geld. Für Außenstehende klingt das technisch. Der Effekt ist einfach: Das Finanzsystem bekommt frisches Kapital und kann damit unter anderem weitere Staatsanleihen aufnehmen.