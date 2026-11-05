Microsoft verzichtet auf einen Milliardendeal mit Nscale, Meta warnt vor Hürden beim Bau in den USA, Wähler stimmen fast überall für Beschränkungen. Doch ausgerechnet die Tech-Riesen profitieren. Wie geht das? Der Widerstand gegen Rechenzentren erreicht die Chefetagen der Tech-Riesen. Microsoft verzichtet laut Financial Times darauf, einen Vertrag mit dem britischen Cloud-Anbieter Nscale über zusätzliche Rechenkapazität in Texas zu verlängern. Für Nscale geht es um mehrere zehn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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