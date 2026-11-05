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Palantir: +96 % Umsatz - ist die KI-Aktie trotzdem zu teuer?

96 Prozent mehr Umsatz, 148 Prozent Wachstum im US-Firmenkundengeschäft und eine bereinigte operative Marge von 62 Prozent: Palantir liefert im dritten Quartal 2026 Zahlen, die selbst im boomenden KI-Sektor herausragen. Das Unternehmen profitiert von einer schnell wachsenden Nachfrage nach Software, mit der Behörden und Unternehmen ihre Daten verknüpfen, Prozesse automatisieren und künstliche Intelligenz direkt in Entscheidungen integrieren können. Mit NVIDIA arbeitet Palantir zudem an Lösungen für besonders komplexe industrielle Lieferketten. Doch trotz dieser Erfolge gerät die Aktie unter erheblichen Verkaufsdruck.

Warum reicht selbst dieses außergewöhnliche Wachstum nicht mehr aus, um Anleger zu überzeugen? Während Palantir seine Jahresprognose erneut deutlich anhebt und erstmals mit amerikanischen Geschäftskunden mehr umsetzt als mit US-Behörden, werfen die jüngsten Vertragsabschlüsse und die weiterhin hohe Bewertung neue Fragen auf. Ist Palantir auf dem Weg zu einem der wichtigsten KI-Softwareanbieter der Welt oder sind die Erwartungen an die Aktie bereits zu ambitioniert? Wir analysieren in der aktuellen Ausgabe von "US-Aktien im Fokus" die Zahlen, die Wachstumstreiber und die entscheidenden Risiken.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

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