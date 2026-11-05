In der heutigen Tech-Korrektur legt der Betreiber einer Marketing-Plattform (Sitz: Palo Alto) fast 30 % zu. Die Eigendefinition ist so kurz wie verständlich: "APPLOVIN macht Technologien, die Unternehmen jeder Größe helfen, sich mit ihren idealen Kunden zu verbinden."



Auslöser des Kursanstiegs sind heute die Q3-Zahlen: 55 % Umsatz- und 72 % Gewinnwachstum sowie + 59 % beim bereinigten EBITDA.



Der operative Erfolg wird durch die absoluten Zahlen direkt greifbar: 2,19 Mrd. $ Umsatz zu 1,44 Mrd. $ Gewinn und 1,84 Mrd. $ EBITDA. Den Free Cashflow beziffern die Kalifornier mit 1,4 Mrd. $, in gleicher Höhe haben sie eigene Aktien zurückgekauft.



Der Ansatz des Managements für das Schlussquartal: 2,38 Mrd. $ Umsatz (als Mitte der Prognosespanne) mit bereinigter EBITDA-Marge von 84 bis 85 %.



Der Börsenwert liegt bei 117 Mrd. $. Es gilt KUV 12 bis 13 mit KGV 20. Die Aktie hat momentan 79 $ zugelegt. Von 350 $ aus braucht es mehr als eine Verdopplung für die Rückkehr an das 52-Wochen-Hoch (zugleich Allzeithoch) von 738 $.



Der eine oder andere Börsianer hat heute Titel wie ASTERA LABS (- 17,6 %) oder SANDISK (- 17,3 %) abgestoßen, um sich bei APPLOVIN neu einzukaufen. Totaler Pessimismus sähe anders aus.



Helmut Gellermann





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