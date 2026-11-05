EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende

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05.11.2026 / 17:30 GMT/BST

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UNTERNEHMENSMITTEILUNG Zur sofortigen Veröffentlichung 05. November 2026 JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV BETREFF: Dividenden Die Verwaltungsratsmitglieder von JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die "Gesellschaft") geben die folgenden Dividenden bekannt. Der Ex-Dividenden-Tag ist der 12. November 2026, der Stichtag für die Dividendenberechtigung der 13. November 2026 und der Auszahlungstag der 27. November 2026: Bezeichnung der Anteilklasse ISIN Dividende je Anteil JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6XXX 0.408000 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWXXX 0.462400 JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6XXX 0.562300 JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMXXX 0.412200 JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMXXX 0.411400 JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYXXX 0.172100 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U5MJXXX 0.156100 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U9J8XXX 0.275100 JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00BL0BMXXX 0.245600 JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000AP27XXX 0.139700 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000UPAYXXX 0.124000 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006YCYXXX 0.139400 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000RE0SXXX 0.145300 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000DDR6XXX 0.196100 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006FIWXXX 0.209600 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE0006CJGXXX 0.233900 JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00064TWXXX 0.180800 Rückfragen: Matheson Telefon: +353 1 232 2000

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