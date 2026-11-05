Köln (ots) -+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichenARD-DeutschlandTREND: AfD in Sonntagsfrage weiterhin vorn, Union und SPD unverändertWenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, läge die AfD unverändert bei 27 Prozent. CDU/CSU kämen weiterhin auf 20 Prozent. Die SPD bliebe bei 13 Prozent, die Grünen bei 16 Prozent und die Linke bei 11 Prozent. Die FDP läge mit 3 Prozent (-1 im Vgl. zu Oktober) unterhalb der Mandatsschwelle, ebenso das BSW mit 3 Prozent. Alle anderen Parteien kämen derzeit zusammen auf 7 Prozent. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.297 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.Mit der Arbeit der Bundesregierung sind aktuell 11 Prozent sehr zufrieden bzw. zufrieden (+1 im Vgl. zu Oktober); neun von zehn Deutschen (87 Prozent, -2) sind mit der Arbeit von Union und SPD weniger bzw. gar nicht zufrieden.Mit der Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sind derzeit 12 Prozent der Wahlberechtigten sehr zufrieden bzw. zufrieden (+2 im Vgl. zu Oktober). 85 Prozent sind mit der Arbeit von Friedrich Merz weniger bzw. gar nicht zufrieden (-3). Mit der politischen Arbeit von Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil von der SPD ist nur jeder fünfte (20 Prozent, +-0) zufrieden, zwei Drittel (66 Prozent, -1) sind unzufrieden.Mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sind nach wie vor mehr Menschen zufrieden (49 Prozent, -1) als unzufrieden (36 Prozent, +-0). Mit der politischen Arbeit von Außenminister Johann Wadephul von der CDU sind aktuell 32 Prozent zufrieden (-2), 40 Prozent zeigen sich unzufrieden. Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) kommt im November auf einen Zufriedenheitswert von 29 Prozent (+2), unzufrieden sind aktuell 54 Prozent (-1). Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) überzeugt aktuell nur zwei von zehn: 19 Prozent sind mit seiner Arbeit unzufrieden (+1), 51 Prozent sind unzufrieden. Die politische Arbeit der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig (SPD) überzeugt aktuell 38 Prozent, 33 Prozent sind unzufrieden.Unter den Politikern und Politikerinnen der Oppositionsparteien kommt die Bundesvorsitzende der Linken Ines Schwerdtner aktuell auf einen Zufriedenheitswert von 9 Prozent (+2 im Vgl. zu September), 24 Prozent (+-0) sind unzufrieden. 67 Prozent geben allerdings auch an, sie nicht zu kennen oder trauen sich keine Bewertung zu. Mit dem Co-Bundesvorsitzenden der Grünen Felix Banaszak sind aktuell 12 Prozent zufrieden (+-0), 28 Prozent ( -1) sind unzufrieden, 60 Prozent kennen ihn nicht oder können seine Arbeit nicht bewerten. Mit der Bundestagsfraktionsvorsitzenden der AfD, Alice Weidel, ist momentan jeder Vierte zufrieden (25 Prozent, -1), zwei Drittel (65 Prozent, +1) sind unzufrieden.BefragungsdatenGrundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in DeutschlandFallzahl: 1.297 BefragteErhebungszeitraum: 2. November bis 4. November 2026Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-BefragungSchwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Bundesregierung?Jetzt geht es darum, wie zufrieden Sie mit einigen Politikerinnen und Politikern sind. Sind Sie mit der politischen Arbeit von ... sehr zufrieden, zufrieden, weniger zufrieden, gar nicht zufrieden oder kennen Sie ihn bzw. sie nicht?Friedrich Merz (CDU)Carsten Linnemann (CDU)Johann Wadephul (CDU)Alexander Dobrindt (CSU)Lars Klingbeil (SPD)Boris Pistorius (SPD)Manuela Schwesig (SPD)Ines Schwerdtner (Die Linke)Felix Banaszak (Grüne)Alice Weidel (AfD)Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6385138