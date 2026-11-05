Köln (ots) -Donnerstag, 5. November 2026ARD-DeutschlandTREND: Wenig Unterstützung für AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt und Linken-Regierung in BerlinIn Berlin finden aktuell Koalitionsverhandlungen zwischen Linken, Grünen und SPD statt. Eine Linken-geführte Landesregierung für das Bundesland Berlin fänden aktuell 28 Prozent der wahlberechtigten Deutschen sehr gut bzw. gut, eine Mehrheit von 62 Prozent jedoch weniger gut bzw. schlecht. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.297 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTREND von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.Unter den bundesweiten Parteianhängern der Linken fände eine solche Koalition die höchste Unterstützung: 88 Prozent fänden es gut, wenn die Linke zusammen mit Grünen und SPD die Regierung für das Bundesland Berlin stellen würde. Auch Anhänger der Grünen fänden eine solche Regierung mehrheitlich gut (61 Prozent), unter Anhängern der SPD spricht sich aktuell nur eine Minderheit von 40 Prozent für ein solches Regierungsbündnis aus, hier überwiegt die Ablehnung (54 Prozent). Anhänger der CDU/CSU (10 Prozent) und der AfD (5 Prozent) sprechen sich mit großer Mehrheit gegen ein solches Bündnis aus.Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist die AfD klar als stärkste Partei hervorgegangen. Derzeit ist noch unklar, wer die Regierung in welcher Parteienkonstellation stellen wird. Klar ist nur, dass sich Ulrich Siegmund von der AfD zur Wahl zum Ministerpräsidenten stellen wird. Eine AfD-geführte Landesregierung in Sachsen-Anhalt fände aktuell überwiegend keine Unterstützung in der deutschen Bevölkerung, 65 Prozent fänden eine solche Lösung weniger gut bzw. schlecht. 29 Prozent fänden eine AfD-geführte Landesregierung aktuell gut bzw. sehr gut.Unter bundesweiten AfD-Anhängern fände eine AfD-Landesregierung am meisten Unterstützung, 93 Prozent sprechen sich dafür aus. Allein könnte die AfD jedoch keine Landesregierung stellen. Anhänger der Union sind mehrheitlich dagegen (gut: 10 Prozent, schlecht: 87 Prozent), ebenso Anhänger der Grünen (gut: 1 Prozent, schlecht: 98 Prozent), der SPD (gut: 3 Prozent, schlecht: 96 Prozent) und der Linken (gut: 4 Prozent, schlecht: 92 Prozent). Dass alle anderen Parteien außer der AfD eine Landesregierung stellen, gilt aktuell als unwahrscheinlich.BefragungsdatenGrundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in DeutschlandFallzahl: 1.297 BefragteErhebungszeitraum: 2. November bis 4. November 2026Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-BefragungSchwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%Die Fragen im Wortlaut:Linke, Grüne und SPD wollen in Berlin Koalitionsverhandlungen zur Bildung der nächsten Berliner Senatsregierung aufnehmen. Wie sehen Sie das: Wäre eine Linken-geführte Landesregierung mit Grünen und SPD für das Bundesland Berlin aus Ihrer Sicht sehr gut, gut, weniger gut oder schlecht?In Sachsen-Anhalt ist die AfD bei der Landtagswahl klar stärkste Partei geworden, hat allein aber keine Mehrheit. Wie sehen Sie das: Wäre eine AfD-geführte Landesregierung für das Bundesland Sachsen-Anhalt aus Ihrer Sicht sehr gut, gut, weniger gut oder schlecht?Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6385136